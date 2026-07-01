Kristin Hersh comparte el sencillo 'Months'

Kristin Hersh ha presentado «Moths», el tercer adelanto de su próximo álbum en solitario, Sugar On Blackstone, que verá la luz el próximo 18 de septiembre a través de Fire Records.

Tras los sencillos «Dark Eyed Junco» y «Sundial», su nueva canción aborda la pérdida de un ser querido y fue escrita tras una tragedia personal. El disco profundiza en temas como la vida y la muerte, la infancia, la memoria y los vínculos con familiares, amigos y compañeros de música.

El sucesor de Clear Pond Road (2023) ha sido grabado este año en Stable Sound Studios junto a sus colaboradores habituales Rob Ahlers y Pete Harvey, Sugar On Blackstone combina fragilidad e intensidad en un repertorio marcado por el regreso emocional de Hersh a Providence (Rhode Island), donde revisita los lugares de su infancia para reflexionar sobre el duelo, la resiliencia y el paso del tiempo.

Escucha ‘Months’ de Kristin Hersh