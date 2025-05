La Femme (La Riviera) Madrid 21/05/25

Había hambre de La Femme, lo decía el aviso de “sold out” y lo escenificaban las largas colas, así como algún que otro despistado tratando de conseguir entradas en los alrededores de La Riviera. El combo francés llegó a Madrid de la mano de Live Nation, en plena gira de presentación de su último disco; Rock Machine (2025) una regreso a sus principios musicales.

Con una intro atmosférica, como si estuvieran tratando de invocar a los espíritus de Gainsbourg, The B-52´s y The Beach Boys, La Femme salieron al escenario con esa particular mezcla suya de elegancia arty y desdén pop que cultivan desde sus comienzos. Sin mucha más ceremonia arrancaron con “My Generation” – como la de The Who, pero no la de The Who – y la maquinaria de baile se puso en marcha.

El setlist, como el título del álbum, fue una máquina de rock, con aristas afiladas cuando tocaba, ritmos de los que contagian y la estética – también propiciada por las proyecciones – que péndula entre la distopia futurista y la verbena de sintetizadores, siempre al frente del escenario.

Pero también fue un ejercicio de riesgo, aunque presentar un nuevo disco nunca debería serlo. A lo largo de sus casi treinta canciones (sí, has leído bien) La Femme apostaron fuerte por Rock Machine, dejando claro que creen en sus nuevas canciones y que no estaban aquí solo para contentar al fan de Psycho Tropical Berlin (2013), o Mystere (2016).

Cuando se ponían más post punk con nuevos cortes, que deberían brillar mucho, como: “White Night”, o “Clover Paradise”, no lograban despertar los mismos rugidos y decibelios entre el público, que con los clásicos de su repertorio. Hubo momentos, más de los que quizás ellos mismos hubieran deseado, en los que gran parte del respetable pareció tomarse un respiro, mirar alrededor, ir a por cerveza…

Y no digamos ya en esa suerte de homenaje a Suicide que es “Sweet Babe”, que no despertó el entusiasmo que se merece un tema así, menos mal que – justo la siguiente – era “Paris 2012”, al rescate de un público mayoritariamente “facilón”, entregado al bailoteo nostálgico y no tan abiertos a escuchar las nuevas canciones.

El tramo final fue ya un climax compuesto por los clásicos que todo el mundo quería gritar: “Foutre le bordel”, “Sur la planche 2013” y – por supuesto – “Antitaxi”, que pusieron la sala patas arriba, propiciando también los momentos más “móvil en alto grabando” del concierto; recordad que si no grabáis no habéis estado en el concierto.

Esto, junto a los bises, fue el momento “fan total”, el punto en el que La Femme se reencuentran con todo lo que les ha dado alas desde Francia al resto del planeta; su mezcla desquiciada de: surf, electro francés y ecos de la new wave. Cerraron con “I Believe in Rock and Roll”, esa canción que sirve de declaración de principios, pero también de burla.

Salieron triunfantes, pero también se evidenció el choque de una formación que no desea vivir de los réditos y un público concentrado en bailar la fiesta de todas las noches.

Fotos La Femme: Fernando del Río

