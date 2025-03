La gira española de Lady Lazarus ya está en marcha

Lady Lazarus, cuarteto australiano formado íntegramente por mujeres, no le temen ni al ruido ni al discurso político, por eso su misión es clara: incendiar escenarios y agitar conciencias.

No son unas recién llegadas, aunque por aquí su nombre aún suene a underground, en su país nya han estado en festivales y tocando con bandas como Amyl and the Sniffers o Cable Ties, con quienes comparten ADN sonoro y actitud.

Lady Lazarus –nombre tomado del poema de Sylvia Plath, que ya da pistas del enfoque lírico y político del grupo– es una banda que bebe del punk, el grunge más crudo y la herencia directa del Riot Grrrl, ese movimiento que bandas como Bikini Kill, Bratmobile o Heavens to Betsy convirtieron en altavoz para la rabia femenina la resistencia independiente.

Su gira española comenzó el 22 de marzo en Oviedo y seguirá en ciudades como A Coruña (24 de marzo), Granada, Estepona, o Madrid, con un total de siete fechas. Prometen sets intensos, repletos de energía, guitarras sucias, bases rítmicas atronadoras y letras que tratan temas como: la ansiedad, la violencia de género, el empoderamiento… todo envuelto en una estética DIY que se refleja, tanto en sus vestimentas, como en las portadas de sus singles.

La gira, que se denomina Eurotrash Tour 2025, está siendo posible gracias a El Beasto Bookings. Así que, si aún no las conoces, esta es tu oportunidad para ver a una banda que no solo toca fuerte, sino que tiene algo que decir. Porque Lady Lazarus no vienen a pedir permiso, vienen a patear.

Lunes 24 marzo – A Coruña, Mardi Gras

Martes 25 marzo – Madrid, Fun House

Miércoles 26 marzo – Granada, Planta Baja / Serpiente Negra

Jueves 27 marzo – Estepona (Málaga), Louie Louie

Viernes 28 marzo – Jerez (Cádiz), La Guarida del Ángel

Sábado 29 marzo – Cox (Alicante), TNT Blues

Entradas aquí.