SPRINTS

La gira europea de SPRINTS tendrá parada imprescindible en España

Una de las últimas sensaciones de la escena post-punk más excitante e incendiaria es sin duda alguna la que representa SPRINTS.

La banda irlandesa publicaba el pasado año un muy interesante segundo trabajo, All that is over (25) que ampliaba la paleta sonora de su explosivo debut Letter to self (24). Inmersos en plena presentación de su nuevo cancionero, el combo hará parada en la capital el próximo mes de abril, además de haber sido confirmados como una de las últimas incorporaciones al festival Prestoso el mes de agosto.

Esta son las fechas a retener:

10 de abril, Madrid, SON Estrella Galicia, Sala Galileo Galilei Compra tu entrada aquí.

6-8 de agosto, Prestoso Fest, Cangas del Narcea, Bono del festival aquí.

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