La leyenda del folk canadiense Gordon Lightfoot, fallece a los 84 años

Gordon Lightfoot ha fallecido a los 84 años por causas naturales, según ha desvelado su familia. El cantautor llevaba arrastrando problemas de salud desde hace dos décadas y deja un importante legado en la música folk y la canción de autor.

Nacido en 1938 en Orillia, Ontario, es considerado uno de los cantautores más importantes de la música folk y pop de los años 60 y 70. A lo largo de su carrera, Lightfoot ha escrito más de 200 canciones y vendido millones de discos en todo el mundo.

Uno de los mayores éxitos de Lightfoot fue la canción «If You Could Read My Mind», lanzada en 1970, que se convirtió en un gran éxito tanto en Estados Unidos como en Canadá. Otros éxitos de Lightfoot incluyen «The Wreck of the Edmund Fitzgerald», «Sundown» y «Carefree Highway».

Además de su éxito en la industria de la música, Lightfoot también recibió numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, incluyendo la Orden de Canadá y la Orden del Mérito Cultural de Japón. También ha sido incluido en el Salón de la Fama de la Música de Canadá y en el Salón de la Fama de los Compositores de Canadá.

El estilo musical de Lightfoot es conocido por su mezcla de folk, pop y country, y sus letras se enfocaban en temas como el amor, la naturaleza, la historia y la vida cotidiana. Muchas de sus canciones han sido versionadas por otros artistas, como Elvis Presley, Johnny Cash y Bob Dylan, lo que demuestra su influencia en la música popular.

Descanse en paz.