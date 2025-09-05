La M.O.D.A. invitan a Repion a ‘No te necesito para ser feliz’
‘No te necesito para ser feliz’ es el segundo adelanto del que será el nuevo disco de La M.O.D.A., una canción que llega con la participación de Repion, banda de las hermanas Iñesta.
Está producida y mezclada por Carlos Raya y en ella podemos escuchar un sonido más guitarrero mezclando con armonías vocales.
El videoclip de ‘No te necesito para ser feliz’ es obra de Take a Nap y ya está disponible.
Toma nota de las próximas fechas de La M.O.D.A.