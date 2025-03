La mítica banda de hardcore Rick Kids on LSD amplia su gira por España

Rich Kids on LSD regresan a España en 2025 con su esperada reunión y las entradas se están agotando a cada minuto, tanto que, la promotora HFMN CREW ha ampliado fechas.

Huelga contar que RKL fueron una de las bandas pioneras más influyentes del hardcore norteamericano, crearon un sonido ultra rápido y frenético, con una actitud totalmente irreverente. Contado así, puede que sea la historia de muchas bandas de su generación, sin embargo, Rich Kids on LSD fueron más allá en su sonido y en la técnica instrumental, influyendo también a bandas de metal extremo, estaban muy por encima de la media – a nivel musical – de todos sus compañeros.

RKL podrían haber sido tan grandes como, por ejemplo, Bad Religion, pero al contrario que estos, RKL llevó hasta sus últimas consecuencias el “rock and roll way of life” en lo tocante a drogas y otras adicciones, lo cual causó: separaciones y muertes entre sus filas.

La última vez que se vio a la banda en directo en Europa fue en 1996 y puede que esta sea una oportunidad única para disfrutar de su velocidad sobre un escenario.

Para esta gira se verán acompañados por otros míticos, como: Subterranean que, como podéis imaginar, es la reencarnación de Subterranean Kids, con los temas de siempre y otras novedades.

También estarán abriendo para ellos; Budelllan y su punk gamberro y los seminales chilenos Fiskales Ad – Hok, que vienen con su punk- hardcore.

Las fechas confirmadas son:

03 de abril. Vitoria. Jimmy Jazz

04 de abril. Madrid. Sala Nazca

05 de abril. Badalona. Estraperlo (Sold Out)

06 de abril. Badalona. Estraperlo (Nueva fecha)

Entradas aquí