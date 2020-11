La música dice adiós a Diego Armando Maradona

La semana que pasará a la historia como la que perdimos a Diego Armando Maradona ha dejado un gran número de despedidas al “Pelusa”. A ese futbolista, posiblemente el mejor de la historia junto con Pelé, Di Stéfano o Cruyff, toda una institución y un icono.

El fútbol no sería lo mismo sin Diego, un icono del pasado siglo que trascendía a lo deportivo. Él marcó a una generación y su imagen se unió también a la de la música.

Aún recordamos la campaña de Sónar 2002 junto a Maradona y estos días hemos podido ver el gran cariño que le tenían en todo tipo de estamentos culturales. Las bandas y artistas de todos los países se han sumado a esta despedida a un mito del balón que castigó en exceso su cuerpo para terminar yéndose antes de tiempo.

Os dejamos con algunas muestras de afecto de un buen número de artistas que despedían así a Maradona:

