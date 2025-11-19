La nueva dirección de Wegow asumirá la devolución de toda la deuda

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El pasado mes de septiembre te informábamos que la ticketera Wegow había sido adquirida en su totalidad (100 % de su capital) por Cultural Capital Group (CCG), firma granadina especializada en la financiación y gestión de proyectos culturales.

Wegow entraba en preconcurso de acreedores el pasado mes de mayo. La empresa de ticketing aducía que su crisis económica está causada por la incertidumbre del consumo cultural, la inflación y los efectos aún derivados de la pandemia.

Al entrar en precuncurso de acreedores Wegow dejó paralizado todo el dinero originado de los tickets ya vendidos y gestionados por ellos, unas importantes cifras que han dejado un importante agujero en bandas y promotores.

Su dirección general ha emitido una nueva comunicación a los acreedores, en las que asegura que el primer paso de esta nueva etapa se centrará en una ampliación de capital con la que empezar a saldar la deuda

Carta Abierta a los acreedores de Wegow

Rte: Juan Cobo, Director General de Wegow Technologies

­

Me dirijo a ustedes con la mayor transparencia para comunicarles que faltan tan solo dos días para que finalice el plazo del Plan de Reestructuración de Wegow (20 de noviembre de 2025). Tras las conversaciones mantenidas con los acreedores, podemos concluir que estamos en condiciones de revertir el daño ocasionado con todas las garantías. Falta muy poco.

Hoy quiero compartir públicamente los motivos por los cuales, después de un profundo análisis y un gran esfuerzo, hemos decidido adquirir Wegow:

Creemos firmemente en el negocio del ticketing. Es un mercado estratégico, con un enorme potencial de crecimiento, y consideramos que adquirir Wegow representa una oportunidad única para construir un proyecto sólido, tecnológico, útil y competitivo para todo el sector. Wegow nació con esa filosofía hace más de diez años, y Cultural Capital Group cuenta con los recursos y la visión necesarios para llevarla más lejos. No estamos aquí por oportunismo: estamos aquí porque vemos un futuro claro en este negocio y porque estamos convencidos de que Wegow será una herramienta diferencial para los promotores.

Cómo lo vamos a llevar a cabo:

1. La primera prioridad: devolver la deuda.

Este proyecto solo funciona si devolvemos el 100 % de la deuda. No hay modelo de negocio posible sin sanar antes la relación con quienes sostienen esta industria: ustedes. No percibiremos beneficios mientras su deuda siga pendiente.

Su rentabilidad y la nuestra están totalmente alineadas. Cobrará siempre primero el promotor. Todo ello quedará recogido en los acuerdos singulares que firmaremos unilateralmente con cada uno de vosotros. Es un compromiso firme, no una declaración de intenciones.

Una vez quede homologado el plan de reestructuración, haremos una ampliación de capital para intentar que cada uno de ustedes empiecen a recuperar su deuda desde el minuto 1

La relación está totalmente alineada: primero ustedes, después nosotros.

Recuerden que Cultural Capital Group no es responsable de lo sucedido; hemos llegado para devolver todo el dinero a artistas, bandas, promotores y resto de acreedores.

2. La segunda prioridad: reconstruir la confianza.

• Un servicio de alto nivel a coste competitivo. Tecnología sólida, soporte profesional y procesos eficientes. Queremos que nuestro estándar de servicio supere al del mercado actual.

• Garantía absoluta sobre la recaudación. Ningún promotor volverá a sufrir incertidumbre sobre su dinero. La caja estará siempre protegida y garantizada.

• Financiación anticipada para impulsar sus proyectos musicales. Seremos un aliado y facilitaremos adelantos siempre que sea posible. Conocemos de primera mano los retos de tesorería que enfrentan los promotores en la planificación de un festival o una gira.

Me gustaría concluir agradeciendo la labor del equipo de Wegow, que ha trabajado día a día con todos ustedes y que nada tiene que ver con lo sucedido.

Son ellos quienes han sostenido Wegow, y gracias a su compromiso, hoy podemos mirar al futuro con determinación.

Por todo lo anterior, su apoyo al Plan de Reestructuración no es un simple voto: es el gesto que permitirá activar un futuro en el que todos salimos ganando y en especial vosotros.

Gracias por seguir aquí, incluso cuando el camino se torció.

Gracias por escuchar, incluso cuando había motivos para no hacerlo.

Gracias, de verdad, por permitirnos intentar devolverles lo que es suyo.

Un abrazo sincero,

Juan Cobo

Director General

611 004 465

WEGOW TECHNOLOGIES, S.L.

Calle Puentezuelas, 3 – 2ºB

18002 Granada