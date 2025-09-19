Wegow anuncia nueva etapa tras ser adquirida por ‘Cultural Capital Group’

El pasado mes de mayo saltaba la noticia. La ticketera Wegow entraba en preconcurso de acreedores. La empresa de ticketing aducía que su crisis económica está causada por la incertidumbre del consumo cultural, la inflación y los efectos aún derivados de la pandemia.

Al entrar en precuncurso de acreedores Wegow dejó paralizado todo el dinero originado de los tickets ya vendidos y gestionados por ellos, lo que está originando algunos problemas de liquidez en grupos.

Ahora se anuncia que ha sido adquirida en su totalidad (100 % de su capital) por Cultural Capital Group (CCG), firma granadina especializada en la financiación y gestión de proyectos culturales.

Os dejamos con el comunicado completo:

La compañía tecnológica Wegow, plataforma líder en ticketing de conciertos y festivales, anuncia la adquisición del 100 % de su capital por parte de Cultural Capital Group (CCG), firma granadina especializada en la financiación y gestión de proyectos culturales.

Esta operación marca el inicio de una nueva etapa estratégica para Wegow, orientada a reforzar su viabilidad, estabilizar su situación financiera y garantizar el futuro de la música en vivo en España. Con esta integración, CCG ha constituido un nuevo consejo de administración y ha puesto en marcha un plan de reestructuración integral cuyo objetivo es doble: salir del estado de preconcurso en el que se encontraba la compañía y recuperar su posición de liderazgo en el sector, apostando por la innovación tecnológica y la cercanía con el usuario.

La adquisición permitirá ofrecer un servicio integral y diferencial en el mercado: un modelo 360° que combina la tecnología de ticketing de Wegow con la capacidad financiera, operativa y de marketing de CCG, conectando a promotores, artistas, salas y fans en un mismo ecosistema eficiente, transparente y sostenible.

Para los fundadores de CCG, Juan José Cobo Ordóñez y Antonio Barragán, la operación supone tanto un desafío empresarial como un compromiso personal con la cultura:

“Esta adquisición es 100 % estratégica y nace del profundo respeto y pasión que sentimos por la música en vivo y quienes la hacen posible. Vamos a poner todas nuestras herramientas y experiencia al servicio de los promotores para devolverles la confianza y la fuerza que se merecen”.

El nuevo equipo directivo ha querido reconocer de manera especial la labor de los administradores salientes, quienes han preservado el talento interno, mantenido viva la actividad de Wegow en estos últimos meses complejos y trabajado intensamente para garantizar el cumplimiento de los compromisos con los promotores y el resto de los acreedores.

Wegow reafirma su propósito de seguir conectando a los fans con la música en vivo y afronta con ilusión esta nueva etapa, en la que la solidez financiera y la visión estratégica serán claves para construir un sector más fuerte y sostenible.