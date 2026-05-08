Yard Act estrenan el primer adelanto de su tercer disco

Yard Act publicará su tercer álbum de estudio, You’re Gonna Need a Little Music, el próximo 17 de julio a través de Republic Records.
El sucesor de Where’s My Utopia? (2024), ha sido producido por Justin Meldal-Johnson, conocido por sus trabajos con Beck o Nine Inch Nails, y supone un cambio en la metodología del grupo, que por primera vez grabó como una banda tocando en directo para capturar una energía más inmediata y visceral.
Junto al anuncio, el grupo británico presentó “Redeemer”, un adelanto de tono oscuro y áspero marcado por una percusión contundente y las interpretaciones desgarradas de James Smith. En el plano lírico, el cantante desarrolla una mirada “impresionista” sobre las múltiples realidades contemporáneas y cómo el individualismo ha erosionado la idea de una verdad compartida, manteniendo intacto el carácter crítico y observador que ha definido la trayectoria reciente de la banda.
Escucha ‘Redeemer’ de Yard Act
Estas serán las canciones de ‘You’re Gonna Need a Little Music’ de Yard Act
«Empty Pledges»
«New Beginnings»
«Tall Tales»
«Fiction»
«You’re Gonna Need A Little Music»
«Cherophobe Rock»
«Thrill Of The Chase»
«Janey Said»
«Redeemer»
«Talky Talky People»
«Over The Barrel»