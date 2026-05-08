Yard Act estrenan el primer adelanto de su tercer disco

Yard Act publicará su tercer álbum de estudio, You’re Gonna Need a Little Music, el próximo 17 de julio a través de Republic Records.

El sucesor de Where’s My Utopia? (2024), ha sido producido por Justin Meldal-Johnson, conocido por sus trabajos con Beck o Nine Inch Nails, y supone un cambio en la metodología del grupo, que por primera vez grabó como una banda tocando en directo para capturar una energía más inmediata y visceral.

Junto al anuncio, el grupo británico presentó “Redeemer”, un adelanto de tono oscuro y áspero marcado por una percusión contundente y las interpretaciones desgarradas de James Smith. En el plano lírico, el cantante desarrolla una mirada “impresionista” sobre las múltiples realidades contemporáneas y cómo el individualismo ha erosionado la idea de una verdad compartida, manteniendo intacto el carácter crítico y observador que ha definido la trayectoria reciente de la banda.

Escucha ‘Redeemer’ de Yard Act

Estas serán las canciones de ‘You’re Gonna Need a Little Music’ de Yard Act

«Empty Pledges»

«New Beginnings»

«Tall Tales»

«Fiction»

«You’re Gonna Need A Little Music»

«Cherophobe Rock»

«Thrill Of The Chase»

«Janey Said»

«Redeemer»

«Talky Talky People»

«Over The Barrel»