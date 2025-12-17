Las 100 mejores canciones de 2025
Tercer día de recorrido por nuestras listas de #Mejores2025MZK y tras pasar por libros, emergentes, documentales o música en directo, es el turno de las 100 mejores canciones del año.
Te traemos una selección tan amplia y variada como compleja, pensada para condensar en casi seis horas la banda sonora de todo un año: canciones que nos han acompañado, sorprendido y emocionado a lo largo de doce meses de novedades constantes y escucha compulsiva.
Como ya viene siendo marca de la casa, la lista convive en una única playlist donde se mezclan sin jerarquías artistas y bandas nacionales e internacionales. Para esquivar el siempre ingrato ejercicio de establecer rankings imposibles, optamos por ordenarlas alfabéticamente por nombre del intérprete.
La playlist de mejores canciones de 2025 es todo un viaje por estilos y géneros, con solo dos condiciones: que los temas se hayan publicado este año y que, sencillamente, nos hayan volado la cabeza.
Estas son las 100 mejores canciones de 2025
Alan Sparhawk and the Trampled by Turtles – Not Broken
Amaia – Auxiliar
Arcade Fire – Year of the Snake
bar italia – Fundraiser
bdrmm – Infinity Peaking
Big Thief – Incomprehensible
Black Country, New Road – For the Cold Country
Blood Orange – The Field (feat. The Durutti Column, Tariq Al-Sabir, Caroline Polachek & Daniel Caesar)
Bon Iver – There’s A Rhythmn
Bonnie Prince Billy – London May
Bum Motion Club – La Grieta (Una casa) (feat. Repion)
caroline – Total euphoria
Cate Le Bon – Heaven Is No Feeling
Los Chivatos – Tron
Dharmacide – Dove
David Byrne – Everybody Laughs
Dean Wareham – You Were the Ones I Had to Betray
Deftones – milk of the madonna
Depresión Sonora – Cómo Será Vivir en el Campo
Destroyer – The Same Thing as Nothing at All
The Divine Comedy – The Heart is a Lonely Hunter
Edwyn Collins – Knowledge
Estrella Fugaz – Una casa espacial dibujada en un A4 (feat. Tulsa)
Ethel Cain – Fuck Me Eyes
FKA twigs – Perfect Stranger
Florence + The Machine – Everybody Scream
Gazella – Solsticio
Geese – Cobra
Grande Amore – Vou pa Arzúa
Guitarricadelafuente – Full time papi
HAIM – Take me back
Hayley Williams – Parachute
The Hidden Cameras – Undertow
The Horrors – The Silence That Remains
Horsegirl – Switch Over
Ilegales – El fondo de la noche
Javiera Mena – Mar de Coral
Jeff Tweedy – Out in the Dark
Jehnny Beth – No Good For People
Jens Lekman – Candy From A Stranger
Joe Crepúsculo – Enamorado de tu reverb
Kae Tempest – Statue In The Square
La Paloma – Si No Me Muevo
La Plata – cerca de ti
The Last Dinner Party – This is the Killer Speaking
The Limiñanas – J’adore le monde
Linda Mirada – Obstáculo
Little Simz – Flood
Lorde – What Was That
Lorena Álvarez – Increíble
Mac DeMarco – Holy
Maruja – Bloodsport
Matt Berninger – Bonnet Of Pins
McEnroe – Una amapola
Model/Actriz – Cinderella
Mogwai – Fanzine Made Of Flesh
Mourn – Alegre y Jovial
Nadadora – 1997
Nation of Language – I’m Not Ready for the Change
The New Raemon – Laberinto
Oklou – family and friends
Oneohtrix Point Never – Measuring Ruins
Pablo Und Destruktion – Dementocracia
Pálida Tez – Wong Kar-Wai
Panda Bear – Praise
Papa Topo – Me Voy A Desenamorar De Ti (feat. Juliana Gattas)
Patrick Wolf – Limbo (feat. Zola Jesus)
pôt-pot – 22° Halo
Pshycotic Beats – Silence
Pulp – Spike Island
Pumuky – Lo Recuerdo Todo
The Raveonettes – BLACKEST
Repion – X
Robert Forster – Strawberries
Rosalía – Berghain (feat. Björk, Ives Tumor)
Rufus T. Firefly – Canción de paz
rusowsky – malibU
Sabrina Carpenter – Tears
Saint Etienne – Brand New Me
Salvana – Metamorfina
shame – Cutthroat
Sharon Van Etten – Southern Life (What It Must Be Like)
shego – La fiesta
Smerz – You got time and I got money
Squid – Building 650
Srta. Trueno Negro – La Cura
Stereolab – Melodie Is A Wound
Suede – Dancing With The Europeans
Tame Impala – Dracula
Teo Planell – Radio
Triángulo de Amor Bizarro – Triángulo de Amor Bizarro
Tunde Adebimpe – Somebody New
Turnstile – I CARE
U.S. Girls – Like James Said
Vera Fauna – Sale el sol
VVV [Trippin’you] – Dos Gusanos
Water From Your Eyes – Playing Classics
Wet Leg – catch these fists
Wolf Alice – White Horses
Zahara – Yo solo quería escribir una canción de amor
