Y llegamos al final de la semana de Mejores2025MZK, y tras dejar atrás los libros, artistas emergentes, documentalesconciertos, festivales, las 100 mejores canciones del año y los discos nacionales más destacados del año, concluimos con los mejores discos internacionales de 2025.

Dejamos atrás un año un tanto peculiar y aunque quizá no ha habido álbumes inapelables, sí  que ha sido bastante fértil. Así lo hemos compartido contigo a diario, con la habitual intención de ofrecer una panorámica lo más amplia posible de estilos que llegados a estas fechas, refleje lo que ha dado de sí este 2025.

Ha habido espacio para todo: nombres consagrados regresando con trabajos que, en algunos casos, han marcado el paso; nuevas voces irrumpiendo con fuerza y otros artistas que ya venían avisando y han terminado confirmándose en este ejercicio —podéis ponerles nombres a todos ellos, porque seguro les tenéis presentes—.

La variedad de estilos y enfoques ha sido tan amplia como el propio año, y esa diversidad es la que hemos querido reflejar en esta selección de 50 discos, cuyas reseñas puedes leer pinchando sobre cada uno de ellos.

Yaya Bay

50. Yaya Bey – do it afraid (drink sum wtr)

 

HAIM

49. HAIM – I Quit (Polydor / Universal)

 

Natalia Lafourcade

48. Natalia Lafourcade – Cancionera (Sony Music)

 

47. pôt-pot – Warsaw 480km (Felte)

 

Model/Actriz

46. Model/Actriz – Pirouette (True Panther)

 

Van Morrison

45. Van Morrison – Remembering now (Exile)

 

Water From Your Eyes

44. Water From Your Eyes – It’s a Beautiful Place (Matador / Popstock!)

 

Squid

43. Squid – Cowards (Warp Records)

 

Car Seat Headrest

42. Car Seat Headrest – The Scholars (Matador / Popstock!)

 

The Limiñanas

41. The Limiñanas – Faded (Because Music)

 

Pinkpantheress

40. Pinkpantheress – Fancy That (Warner)

 

Florence

39. Florence + the Machine – Everybody Scream (Polydor)

 

De La Soul

38. De La Soul – Cabin In The Sky (Mass Appeal)

 

Black Country New Road

37. Black Country, New Road – Forever Howlong (Ninja Tune)

 

Smerz

36. Smerz – Big City Life (Escho)

 

Little Simz

35. Little Simz – Lotus (AWAL, Forever Living Originals)

 

Cate Le bon

34. Cate Le Bon – Michelangelo Dying (Mexican Summer)

 

Silvana Estrada

33. Silvana Estrada – Vendrán Suaves Lluvias (Silvana Estrada)

 

Maruja

32. Maruja – Pain to Power (Music for Nations / Sony)

 

Lorde

31. Lorde – Virgin (Universal)

 

Saint Etienne

30. Saint Etienne – International (Heavenly Recordings)

 

Tame Impala

29. Tame Impala – Deadbeat (Columbia Records)

 

Destroyer

28. Destroyer –  Dan’s Boogie (Merge Records / Popstock!)

 

shame

27. shame – Cutthroat (Dead Oceans / Popstock!)

 

Haley Williams

26. Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party (Post Atlantic)

 

Bon Iver

25. Bon Iver – SABLE, fABLE (Jagjaguwar / Popstock!)

 

Mourning [A] BLKstar

24. Mourning [A] BLKstar – Flowers For The Living (Don Giovanni Records)

 

Wolf Alice

23. Wolf Alice – The Clearing (Columbia / RCA)

 

Stereolab

22. Stereolab – Instant Holograms On Metal Film (Duophonic Ultra High Frequency Disks/Warp)

 

Nation Of Language

21. Nation Of Language – Dance Called Memory (Sub Pop)

 

aya

20. aya – hexed! (Hyperdub)

 

Sharon Van Etten

19. Sharon Van Etten & The Attachment Theory (Jagjaguwar / Popstock!)

 

FKA twigs

18. FKA twigs – EUSEXUA (Young Recordings)

 

The Horrors

17. The Horrors – Night Life (Fiction Records)

 

Panda Bear

16. Panda Bear – Sinister Grift (Domino Recordings)

 

Deafheaven

15. Deafheaven – Lonely people with power (Roadrunner records)

 

Suede

14. Suede – Antidepressants (BMG)

 

caroline

13. caroline – caroline 2 (Rough Trade / Popstock!)

 

Horsegirl

12. Horsegirl – Phonetics On And On (Matador)

 

Deftones

11. Deftones – Private Music (Reprise Records / Warner)

 

Kae Tempest

10. Kae Tempest – Self Titled (Island Records)

 

Wet Leg

09. Wet Leg – Moisturizer (Domino / Music As Usual)

 

Oklou

08. Oklou – choke enough (True Panther Records)

 

Juana Molina

07. Juana Molina – DOGA (Sonamos)

 

Big Thief

06. Big Thief – Double Infinity (4AD / Popstock!)

 

Pulp

05. Pulp – More (Rough Trade / Popstock!)

 

Ethel Cain

04. Ethel Cain – Willoughby Tucker, I’ll Always Love You (Daughters of Cain Records)

 

Turnstile

03. Turnstile – Never Enough (Road Runner Records)

 

Blood Orange

02. Blood Orange – Essex Honey (RCA Records)

 

Geese

01. Geese – Getting Killed (Partisan Records/ [PIAS])

