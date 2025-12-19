<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Y llegamos al final de la semana de Mejores2025MZK, y tras dejar atrás los libros, artistas emergentes, documentales, conciertos, festivales, las 100 mejores canciones del año y los discos nacionales más destacados del año, concluimos con los mejores discos internacionales de 2025.

Dejamos atrás un año un tanto peculiar y aunque quizá no ha habido álbumes inapelables, sí que ha sido bastante fértil. Así lo hemos compartido contigo a diario, con la habitual intención de ofrecer una panorámica lo más amplia posible de estilos que llegados a estas fechas, refleje lo que ha dado de sí este 2025.

Ha habido espacio para todo: nombres consagrados regresando con trabajos que, en algunos casos, han marcado el paso; nuevas voces irrumpiendo con fuerza y otros artistas que ya venían avisando y han terminado confirmándose en este ejercicio —podéis ponerles nombres a todos ellos, porque seguro les tenéis presentes—.

La variedad de estilos y enfoques ha sido tan amplia como el propio año, y esa diversidad es la que hemos querido reflejar en esta selección de 50 discos, cuyas reseñas puedes leer pinchando sobre cada uno de ellos.

Los mejores discos internacionales de 2025

50. Yaya Bey – do it afraid (drink sum wtr)

49. HAIM – I Quit (Polydor / Universal)

48. Natalia Lafourcade – Cancionera (Sony Music)

47. pôt-pot – Warsaw 480km (Felte)

46. Model/Actriz – Pirouette (True Panther)

45. Van Morrison – Remembering now (Exile)

44. Water From Your Eyes – It’s a Beautiful Place (Matador / Popstock!)

43. Squid – Cowards (Warp Records)

42. Car Seat Headrest – The Scholars (Matador / Popstock!)

41. The Limiñanas – Faded (Because Music)

40. Pinkpantheress – Fancy That (Warner)

39. Florence + the Machine – Everybody Scream (Polydor)

38. De La Soul – Cabin In The Sky (Mass Appeal)

37. Black Country, New Road – Forever Howlong (Ninja Tune)

36. Smerz – Big City Life (Escho)

35. Little Simz – Lotus (AWAL, Forever Living Originals)

34. Cate Le Bon – Michelangelo Dying (Mexican Summer)

33. Silvana Estrada – Vendrán Suaves Lluvias (Silvana Estrada)

32. Maruja – Pain to Power (Music for Nations / Sony)

31. Lorde – Virgin (Universal)

30. Saint Etienne – International (Heavenly Recordings)

29. Tame Impala – Deadbeat (Columbia Records)

28. Destroyer – Dan’s Boogie (Merge Records / Popstock!)

27. shame – Cutthroat (Dead Oceans / Popstock!)

26. Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party (Post Atlantic)

25. Bon Iver – SABLE, fABLE (Jagjaguwar / Popstock!)

24. Mourning [A] BLKstar – Flowers For The Living (Don Giovanni Records)

23. Wolf Alice – The Clearing (Columbia / RCA)

22. Stereolab – Instant Holograms On Metal Film (Duophonic Ultra High Frequency Disks/Warp)

21. Nation Of Language – Dance Called Memory (Sub Pop)

20. aya – hexed! (Hyperdub)

19. Sharon Van Etten & The Attachment Theory (Jagjaguwar / Popstock!)

18. FKA twigs – EUSEXUA (Young Recordings)

17. The Horrors – Night Life (Fiction Records)

16. Panda Bear – Sinister Grift (Domino Recordings)

15. Deafheaven – Lonely people with power (Roadrunner records)

14. Suede – Antidepressants (BMG)

13. caroline – caroline 2 (Rough Trade / Popstock!)

12. Horsegirl – Phonetics On And On (Matador)

11. Deftones – Private Music (Reprise Records / Warner)

10. Kae Tempest – Self Titled (Island Records)

09. Wet Leg – Moisturizer (Domino / Music As Usual)

08. Oklou – choke enough (True Panther Records)

07. Juana Molina – DOGA (Sonamos)

06. Big Thief – Double Infinity (4AD / Popstock!)

05. Pulp – More (Rough Trade / Popstock!)

04. Ethel Cain – Willoughby Tucker, I’ll Always Love You (Daughters of Cain Records)

03. Turnstile – Never Enough (Road Runner Records)

02. Blood Orange – Essex Honey (RCA Records)

01. Geese – Getting Killed (Partisan Records/ [PIAS])

