<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Seguimos avanzando en el especial #Mejores2025MZK y, tras repasar nuestras listas de libros, artistas emergentes, documentales, conciertos, festivales y las 100 mejores canciones del año, llegamos al apartado dedicado a los mejores discos nacionales de 2025.

Como ves, encontrarás una cosecha amplia, diversa y especialmente estimulante que, como es habitual, sintetizamos en una selección de 50 álbumes (de los más de 100, solo nacionales, que han pasado por la revista).

Todos ellos comparten una premisa clara: haber sido reseñados en Muzikalia, así que con pinchar en cada disco, puedes acceder a su crítica y descubrir los motivos que los hacen merecedores de formar parte de esta lista.

El resultado es un recorrido por artistas y estilos muy distintos que, en conjunto, dibujan un año sobresaliente para la música nacional. ¿Mejor que la internacional? Mañana lo descubriremos.

Los mejores discos nacionales de 2025

50. Rachid B – El Ghorba (Discos Centeneros)

49. Pablo Und Destruktion – Te quiere todo el mundo (Raso Estudio)

48. Yawners – Superbucle (Montgrí)

47. El Verbo Odiado – E.G.O. (Intromúsica)

46. Detergente Líquido – Si en verano estamos solos (Dlava Music)

45. Me And The Bees – Siempre Igual (La Castanya)

44. J’aime – Anachronistic d’amour (Jabalina)

43. Mourn – Letra Ligada (Montgrí)

42. Paco Pecado – Entre Bodegas y Ferias (Paquito Records)

41. Bunbury – Cuentas Pendientes (Warner Music)

40. Aurora Roja – Aurora Roja (Humo Internacional)

39. Carlos Ares – La Boca Del Lobo (BMG)

38. Nadadora – Mañana y siempre (Ernie Records)

37. Joe Crepúsculo – Museo De Las Desilusiones (El Volcán Música)

36. Kiev Cuando Nieva – Duermen en Discos (Great Canyon Records)

35. Rata Negra – Hawai (Sonido Muchacho)

34. Gazella – Vías (Foehn Records)

33. Pshycotic Beats – Soundtrack without a movie (Log Lady Records)

32. Repion – 201 (Mushroom Pillow)

31. La Paloma – Un golpe de suerte (La Castanya / Universal)

30. McEnroe – La vida libre (Subterfuge)

29. Joaquín Pascual – No hay nada que hacer por el romanticismo (DAD)

28. El Petit De Cal Eril – Eril, Eril, Eril (Bankrobber)

27. Zahara – Lento Ternura (Gozz Records)

26. Estrella Fugaz – Una casa espacial dibujada en un A4 (Intromúsica)

25. Ilegales – Joven y Arrogante (La Casa del Misterio / Warner)

24. Bum Motion Club – Distracciones (Autoeditado)

23. .bd. – Economato Textil (Humo Internacional)

22. Amaia – Si Abro Los Ojos No Es Real (Universal)

21. Dharmacide – Tougher Than The Rest (Dharmacide)

20. Queralt Lahoz – 9:30 PM (Schubert Latin Music)

19. Salvana – Reversia (Intromúsica)

18. Guiller Momonje – El baile cuántico (Belamarh is Dead)

17. Pálida Tez – Un extraño estado de ánimo (El Genio Equivocado)

16. Soleá Morente – Sirio B (Elefant Records)

15. Linda Mirada – Qué Largo Es El Verano (Lovemonk)

14. The New Raemon – Ocurrimos Lejos (Cielos Estrellados)

13. Depresión Sonora – Los perros no entienden internet (…y yo no entiendo de sentimientos) (Sonido Muchacho)

12. Vera Fauna – Dime Dónde Estamos (BMG)

11. Frente Abierto – Guerra A Todo Eso (Universal)

10. Grande Amore – III (Ernie)

09. VVV [Trippin’ You] – MECHARADIO (Helsinki Pro)

08. La Plata – Interzona (Sonido Muchacho)

07. Rufus T. Firefly – Todas Las Cosas Buenas (Lago Naranja Records)

06. Rocío Márquez y Pedro Rojas Ogáyar – Himno Vertical (Delirioyromero Producciones)

05. Papa Topo – Presto y Con Toda la Fuerza (Elefant)

04. Lorena Álvarez – El Poder Sobre Una Misma (Montgrí)

03. Pumuky – No Sueltes lo Efímero (Keroxen)

02. rusowsky – Daisy (Rusia-IDK/Warner)

01. Rosalía – LUX (Columbia)

Los mejores de 2025 en Muzikalia

Mejores libros, emergentes, documentales y otras cosas de 2025

Mejores conciertos y festivales

Las 100 mejores canciones de 2025

Los mejores discos nacionales de 2025

Los mejores discos internacionales de 2025

Escucha las 100 mejores canciones de 2025