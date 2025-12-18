Lo último:
mejores discos nacionales
Los mejores discos nacionales de 2025

Redacción MZK

Seguimos avanzando en el especial #Mejores2025MZK y, tras repasar nuestras listas de libros, artistas emergentes, documentales, conciertos, festivales y las 100 mejores canciones del año, llegamos al apartado dedicado a los mejores discos nacionales de 2025.

Como ves, encontrarás una cosecha amplia, diversa y especialmente estimulante que, como es habitual, sintetizamos en una selección de 50 álbumes (de los más de 100, solo nacionales, que han pasado por la revista).

Todos ellos comparten una premisa clara: haber sido reseñados en Muzikalia, así que con pinchar en cada disco, puedes acceder a su crítica y descubrir los motivos que los hacen merecedores de formar parte de esta lista.

El resultado es un recorrido por artistas y estilos muy distintos que, en conjunto, dibujan un año sobresaliente para la música nacional. ¿Mejor que la internacional? Mañana lo descubriremos.

Los mejores discos nacionales de 2025

Rachid B

50. Rachid B – El Ghorba (Discos Centeneros)

 

Pablo Und Destruktion

49. Pablo Und Destruktion – Te quiere todo el mundo (Raso Estudio)

 

Yawners

48. Yawners – Superbucle (Montgrí)

 

El Verbo Odiado

47. El Verbo Odiado – E.G.O. (Intromúsica)

 

Detergente Líquido

46. Detergente Líquido – Si en verano estamos solos (Dlava Music)

 

Mee and the bees

45. Me And The Bees – Siempre Igual (La Castanya)

 

J'aime

44. J’aime – Anachronistic d’amour (Jabalina)

 

Mourn

43. Mourn – Letra Ligada (Montgrí)

 

Paco Pecado

42. Paco Pecado – Entre Bodegas y Ferias (Paquito Records)

 

Bunbury

41. Bunbury – Cuentas Pendientes (Warner Music)

 

Aurora Roja

40. Aurora Roja – Aurora Roja (Humo Internacional)

 

Carlos Ares

39. Carlos Ares – La Boca Del Lobo (BMG)

 

Nadadora

38. Nadadora – Mañana y siempre (Ernie Records)

 

Joe Crepúsculo

37. Joe Crepúsculo – Museo De Las Desilusiones (El Volcán Música)

 

Kiev cuando nieva

36. Kiev Cuando Nieva – Duermen en Discos (Great Canyon Records)

 

Rata Negra

35. Rata Negra – Hawai (Sonido Muchacho)

 

Gazella

34. Gazella – Vías (Foehn Records)

 

Pshycotic Beats

33. Pshycotic Beats – Soundtrack without a movie (Log Lady Records)

 

Repion

32. Repion – 201 (Mushroom Pillow)

 

La Paloma

31. La Paloma – Un golpe de suerte (La Castanya / Universal)

 

McEnroe

30. McEnroe – La vida libre (Subterfuge)

 

Joaquin Pascual

29. Joaquín Pascual – No hay nada que hacer por el romanticismo (DAD)

 

El Petit del Cal Eril

28. El Petit De Cal Eril – Eril, Eril, Eril (Bankrobber)

 

Zahara

27. Zahara – Lento Ternura (Gozz Records)

 

Estrella Fugaz

26. Estrella Fugaz – Una casa espacial dibujada en un A4 (Intromúsica)

 

Ilegales

25. Ilegales – Joven y Arrogante (La Casa del Misterio / Warner)

 

Bum Motion Club

24. Bum Motion Club – Distracciones (Autoeditado)

 

23. .bd. – Economato Textil (Humo Internacional)

 

Amaia

22. Amaia – Si Abro Los Ojos No Es Real (Universal)

 

Dharmacide

21. Dharmacide – Tougher Than The Rest (Dharmacide)

 

Queralt Lahoz

20. Queralt Lahoz – 9:30 PM (Schubert Latin Music)

 

Salvana

19. Salvana – Reversia (Intromúsica)

 

Guiller Momonje

18. Guiller Momonje – El baile cuántico (Belamarh is Dead)

 

Pálida Tez

17. Pálida Tez – Un extraño estado de ánimo (El Genio Equivocado)

 

Soleá Morente

16. Soleá Morente – Sirio B (Elefant Records)

 

Linda Mirada

15. Linda Mirada – Qué Largo Es El Verano (Lovemonk)

 

The New Raemon

14. The New Raemon – Ocurrimos Lejos (Cielos Estrellados)

 

Depresión Sonora

13. Depresión Sonora – Los perros no entienden internet (…y yo no entiendo de sentimientos) (Sonido Muchacho)

 

Vera Fauna

12. Vera Fauna – Dime Dónde Estamos (BMG)

 

Frente Abierto

11. Frente Abierto – Guerra A Todo Eso (Universal)

 

Grande Amore

10. Grande Amore – III (Ernie)

 

VVV [Trippin’ You]

09. VVV [Trippin’ You] – MECHARADIO (Helsinki Pro)

 

La Plata

08. La Plata – Interzona (Sonido Muchacho)

 

Rufus T Firefly

07. Rufus T. Firefly – Todas Las Cosas Buenas (Lago Naranja Records)

 

Rocio Marquez

06. Rocío Márquez y Pedro Rojas Ogáyar – Himno Vertical (Delirioyromero Producciones)

 

Papa Topo

05. Papa Topo – Presto y Con Toda la Fuerza (Elefant)

 

Lorena Alvarez

04. Lorena Álvarez – El Poder Sobre Una Misma (Montgrí)

 

Pumuky

03. Pumuky – No Sueltes lo Efímero (Keroxen)

 

rusowsky

02. rusowsky – Daisy (Rusia-IDK/Warner)

 

mejores discos nacionales

01. Rosalía – LUX (Columbia)

 

