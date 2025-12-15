Mejores libros, emergentes, documentales y otras cosas de 2025

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Como cada siempre que llegan estas fechas, empezamos en Muzikalia nuestro resumen especial de lo más destacado del año que acaba. Arrancamos nuestro repaso a los #Mejores2025MZK por los mejores libros musicales, las bandas y artistas emergentes que hemos dado a conocer en nuestra sección Emergentes MZK y las películas / documentales musicales más interesantes.

Además, como siempre hacemos, recordaremos a la gente del mundo de la música que se nos ha ido a lo largo del año.

¡Arranca nuestro resumen de 2025! ¡Arrancan los #Mejores2025MZK!

Mejores libros musicales de 2025

A contracorriente: la historia de 4AD (Contra)

Black Metal de Magius (Autsider Cómics)

Diario: Cómo mejorar el mundo de John Cage (Caja Negra)

Otros libros musicales de 2025

Violence girl de Alice Bag (Liburuak)

Kraftwerk: la máquina humana de Pablo Ferrer Torres (Muzikalia)

El ritmo no perdona de Camila Caamaño y Amadeo Gandolfo (Caja Negra)

Cómo perdimos Madrid. Gabinete Caligari de Carlos H. Vázquez (Sílex)

Yoko de David Sheff (Libros Cúpula)

Pan de Ángeles de Patti Smith (Lumen) (reseña próximamente)

Los cometas. La verdadera historia de Holden Centeno Agúndez (Liburuak)

El español que enamoró al mundo. Una vida de Julio Iglesias de Ignacio Peyró (Libros de Asteroide)

Candela. Memoria social de un Madrid flamenco de Jacobo Rivero (Altamarea Ensayo)

Jim Morrison: obra reunida (Libros del Kultrum)

Hispavox. El sonido de una época de Jose María Díez Monzón (Lenoir Ediciones)

Y también sé montar en bici de José Ramón Pardo y Bernardo Solís (Ramalama)

Autosuficiencia de Juanra Fernández y Julepe (Cascaborra Ediciones)

Gótico de Lol Tolhurst (Neoperson)

Voy a matarte esta noche. La ruidosa y acelerada historia de Killer Barbies de Luis León Luri (Applehead Team)

Freaks out! de Luke Haines (Contra)

Máquinas de sueños de Matthew Collin (Contra)

163 cm. de Abraham Boba (Arrebato)

Señores del caos. El sangriento auge del metal satánico de Michael Moynihan y Didrik Soderlind (Es Pop Ediciones)

Viaje hacia la canción perfecta de Miguel Marcos, Guille Galván, Mabel Esteban (Eskuak) (reseña próximamente)

De Carabanchel a Barajas en 500 canciones de Miguel Martín Cruz (Autoeditado)

Let’s do it. El nacimiento de la música pop de Bob Stanley (reseña próximamente)

Yo no quería ser Miqui Puig de Miqui Puig (Magazzini Salani)

Switched on Pop. El secreto de las canciones de éxito de Nate Sloan y Charlie Harding (Liburuak)

Daft Punk: We Were the Robots (Contra) (reseña próximamente)

Tu pelo no es muy normal de Jesús Ordovás (Silex)

C Tangana – Del rap crudo a la alfombra roja (Libros del Kultrum) (reseña próximamente)

Matar al papito. Por qué no te gusta el reguetón y a tus hijos sí de Oriol Rosell (Libros Cúpula)

Microfestivales de Nando Cruz (Silex) (reseña próximamente)

Este grupo se llama R.E.M. Peter Amis Carlin (Contra)

Alaska y otras historias de la movida de Rafa Cervera (Lunwerg)

Sonic life de Thurston Moore (Contra)

Bang! Un fanzine del cambio (de siglo) (Libros Walden)

Teoría Black Metal (Holobionte)

Wings. A band on the run. Una historia oral (Libros Cúpula) (reseña próximamente)

Lo mejor de EmergentesMZK

En nuestra veterana sección 7 Minutos al Día, que este 2025 ha cambiado su nombre a EmergentesMZK, te damos a conocer casi diariamente multitud de bandas y artistas emergentes, independientes o simplemente poco conocidos en nuestro país. En 2025 te hemos presentado alrededor 150 artistas y grupos en nuestra sección diaria, además de incluir cerca de 500 canciones, también de bandas y artistas emergentes, en nuestra PlayList Emergente que publicamos de manera semanal. Entre todos ellos hemos hecho una selección de 20 nombres nacionales y 15 internacionales que te presentamos a continuación.

Nacionales: top 3

Paco Pecado

Gorila Flo

Aurehl

Resto del top-20

Aitorpenak

Ariadna Veas

Carajo Baby

chinachinachina

Julia Amor

Laia Cartró

Living Camboya

Maria Ibars

Montana Stomp

Murina

Norwen

Poncelam

Rumia

Señora

Thee ELIAM

The Dearest

Tú Peleas como una vaca

Internacionales: top 3

CDSM (USA)

Mirror People (Portugal)

Scott Evil (Alemania)

Resto del top-15

April Gallo (Australia)

Brageiki (Perú)

Estoy Mal (Ecuador)

Ginope (Perú)

Los Membrillos (Perú)

Love Ghost & Skold (USA)

Matalascallando (Perú)

Purrses (Bélgica)

Sofía Becerra (Chile)

Tempo Livre (Portugal)

The Flints (Inglaterra)

Travo (Portugal)

Mejores documentales 2025

Jeff Buckley – It’s never over

The Beatles Anthology

Ellis Park (Warren Ellis)

Depeche Mode – M

One to one: John and Yoko

Billy Joel – And so it goes

Mogwai – If the stars had a sound

Metallica saved my life

Spinal Tap 2: The End Continues

Boy George & Culture Club

Lingua Eterna

Flores para Antonio

Bono: Stories of surrender



Se nos fueron en 2025

El final de 2025 ha sido especialmente trágico para el rock nacional, con la desaparición de dos figuras como Jorge Martínez de Ilegales y Robe Iniesta de Extremoduro. También se nos fueron, entre otros, Pedro Munster, Luis Badenes, Pablo Guerrero, Javier Galope, Javier Piñango, Julio Galcerá, Iñaki Glutamato, Enrique Bastante y el mítico cantante y compositor Manuel de la Calva (El Dúo Dinámico). En el ámbito internacional también ha habido dolorosas pérdidas, especialmente la de leyendas como Rick Davies (Supertramp), Ace Frehley (KISS), Ozzy Osbourne, Sly Stone, Brian Wilson o Marianne Faithfull. Nombres a los que hay que añadir, lamentablemente, los de Peter Yarrow (Peter, Paul and Mary), Sam Moore (Sam & Dave), Garth Hudson (The Band), Rick Buckler (The Jam), Roberta Flack, Bill Fay, Jerry Butler, David Johansen (New York Dolls), Brian James (Lords of the New Church), Clem Burke (Blondie), Amadou Bagayoko (Amadou et Mariam), Rick Derringer, Douglas McCarthy (Nitzer Ebb), Lalo Schifrin, Dave Cousins (Strawbs), Connie Francis, George Kooymans (Golden Earring), Chuck Mangione, Flaco Giménez, Terry Reid, Eddie Palmieri, Bobby Whitlock (Derek and the Dominos), Brent Hinds (Mastodon), Mark Volman (The Turtles), Viv Prince (Pretty Things), Danny Thompson, John Lodge (Moody Blues), D’Angelo, Dave Ball (Soft Cell), Jimmy Cliff, Steve Cropper, Raúl Malo (The Mavericks), el italiano Sandro Giacobbe y Mani, bajista de The Stone Roses y Primal Scream.

Los mejores de 2025 en Muzikalia

Mejores libros, emergentes, documentales y otras cosas de 2025

Mejores conciertos y festivales

Las 100 mejores canciones de 2025

Los mejores discos nacionales de 2025

Los mejores discos internacionales de 2025

Escucha las 100 mejores canciones de 2025