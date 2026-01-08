Lee Fields toma las salas españolas en enero

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Hay giras que son tramites, las hay que son de obligada visita y luego están las de Lee Fields. El veterano soulman de Carolina del Norte regresa a nuestro país de la mano de Houston Party para recordarnos que el sentimiento no entiende de edades.

A sus 75 años, Fields sigue siendo ese volcán capaz de derretir el asfalto con un grito o de romperte el corazón con un susurro, manteniendo viva la llama del catálogo de Daptone Records y demostrando que, como bien sabemos el «Deep Soul» es una religión con un solo profeta vivo.

Sus visitas siempre nos dejan con la boca abierta, y esta nueva incursión por la geografía estatal promete ser una comunión de groove, sudor y elegancia. No es solo música; es una lección de historia interpretada por alguien que empezó a grabar singles cuando entrar en un estudio con su voz como arma, era ley.

Su carrera ha estado plagada de altibajos, pero nadie le quita que es un auténtico superviviente de los años sesenta y que profesa por la música algo mucho más fuerte que pasión.

Las fechas son las siguientes:

21 de enero en Donostia, Dabadaba

23 de enero en Zaragoza, Sala López

24 de enero en Oviedo, Kuivi Almacenes

25 en Santiago de Compostela, Sala Capitol

27 de enero en Madrid, Sala But

28 de enero en: Sevilla, Sala X

29 de enero en Valencia, 16 Toneladas

31 de enero en Barcelona, Razzmatazz 2

Entradas a la venta aquí.