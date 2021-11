Lemonheads lanzan edición ampliada 30 aniversario de ‘It’s A Shame About Ray’

Fire Records anuncia una edición para conmemorar las tres décadas del disco más popular de Lemonheads.

Este It’s A Shame About Ray 30th Anniversary Deluxe Edition estará disponible en una edición limitada de lujo en doble LP de vinilo y CD a editar el próximo 4 de marzo de 2022 a través de Fire Records.

El disco presenta una pista de la sesión KCRW ‘My Drug Buddy’ inédita de 1992 con Juliana Hatfield, caras B de los sencillos ‘It’s A Shame About Ray’ y ‘Confetti’, una pista de ‘Mrs. El EP de Robinson / Being Round junto con demos que se lanzarán por primera vez en vinilo. Esta reedición de lujo celebra su prestigioso quinto álbum con nuevas notas y fotos inéditas.

Este será el contenido de la edición 30 aniversario de ‘It’s A Shame About Ray’ de Lemonheads

‘It’s A Shame About Ray’

A1 Rockin’ Stroll

A2 Confetti

A3 It’s A Shame About Ray

A4 Rudderless

A5 My Drug Buddy

A6 The Turnpike Down

B1 Bit Part

B2 Alison’s Starting To Happen

B3 Hannah & Gabi

B4 Kitchen

B5 Ceiling Fan In My Spoon

B6 Frank Mills



‘Essential Extras’

C1 Mrs. Robinson

C2 Shakey Ground

C3 My Drug Buddy (KCRW Session, 1992)

C4 Knowing Me, Knowing You (Acoustic)

C5 Confetti (Acoustic)

C6 Alison’s Starting To Happen (Acoustic)

C7 Divan

‘Demo Recordings’

D1 It’s A Shame About Ray (Demo)

D2 Rockin’ Stroll (Demo)

D3 My Drug Buddy (Demo)

D4 Hannah & Gabi (Demo)

D5 Kitchen (Demo)

D6 Bit Part (Demo)

D7 Rudderless (Demo)

D8 Ceiling Fan In My Spoon (Demo)

D9 Confetti (Demo)