Libro: Diario: Cómo mejorar el mundo  de John Cage (Caja Negra)

John Cage desafió todo. Más que su modus operandi, el cuestionamiento sin complejos era una herramienta para transformar todo aquello que era susceptible de ser maleado. Su afán experimentador le llevó a replantear la musicología y cómo entendemos hoy el sonido más allá de la música., pero también en la escritura y en la didáctica. Este Diario: Cómo mejorar el mundo (Caja Negra, 2025), que se publica en castellano ahora manteniendo su esencia de contenidos y compositiva original, ahonda en la faceta iconoclasta del estadounidense.

Quien haya tenido la oportunidad de ahondar en alguna de su bibliografía editada en castellano, como sus relaciones epistolares recogidas en Escribir en el agua. Cartas (1930-1992), también en Caja Negra, pero, sobre todo en Silencio (Ardona, 2002) y en el libro de autor Del lunes en un año (Alias, 2018), se regocijará de nuevo con el afán exploratorio de Cage, de su sentido disruptivo más allá del escrito.

La forma de cómo contarlo y plasmarlo es esencial en su producción. Reproducido respetando aquel original mecanografiado en las ocho tipografía que permitían la máquina de escribir IBM Selectric que empleó, este “diario” es un ejercicio titánico en sí mismo. Más allá de la mera producción, la conjunción de géneros dentro de este poema sin límites —que torna en ensayo o en espacios solo visibles para el lector— remarca la capacidad creativa e intelectual de Cage desde cualquier campo.

Esta relación, claramente llevada a la práctica en cualquiera de sus composiciones y planteamientos teóricos, se reproduce en esta mezcla de apuntes citas que no siguen la ortodoxia cronológica que se le presupone a un diario, pero sí a su funcionalidad de registro. El periodo que abarca esta edición, 1965 y 1982, coincide con periodos convulsos de la historia, pero también con meditaciones del artista sobre cómo ser más incisivo y arriesgado en su forma de transmitir su visión, algo que alcanza también fuera de la musicología y muestra de ello es esta lectura obligatoria.

Puedes comprar el libro: Diario: Cómo mejorar el mundo de John Cage (Caja Negra) en la web de su editorial.