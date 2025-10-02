Dorian estrenan el vídeo de ‘Por ti’, donde Belly toma la voz principal

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Dorian volvieron a finales de 2024 con Futuros imposibles, del que te como contamos era: «una sólida colección de canciones con las que exploran el concepto de los futuros truncados, aquellos caminos vitales que, por diversas circunstancias, no pudieron ser como pensamos».

Tras pasar por salas y festivales de todo el país, se embarcan de nuevo hacia Latinoamérica este otoño. Marc, Belly, Bart y Lisandro tienen por delante paradas importantes en Ciudad de México, Lima, Buenos Aires y Cosquín (Córdoba, Argentina), asentando su presencia como gran banda de pop en español a nivel internacional.

Futuros imposibles fue un punto de inflexión para la banda, especialmente para Marc y Belly. Tras una ruptura sentimental que podría haber puesto en jaque a Dorian, lograron transformar ese dolor en canciones que hablan con honestidad de la pérdida, del duelo y de las heridas que dejan las relaciones. Esa catarsis no rompió al grupo, sino que lo reforzó y dio forma a un disco que conecta con quienes también han pasado por momentos difíciles.

Entre los temas de “Futuros imposibles”, destaca “Por ti”, donde Belly toma la voz principal para transmitir uno de los mensajes más potentes del trabajo: el valor del perdón. Con versos como “cuánto tiempo hace falta para aprender a escuchar, las palabras hacen daño si no las sabes usar”, la canción recuerda lo importante que es comunicarse con respeto y aprender a soltar el rencor. Todo ello envuelto en la atmósfera indietrónica y los sintetizadores que ya son sello más personal.

Hoy llega su vídeo, realizado por Marcel Sesplugues y del estudio artístico especialista en arte digital Desilence, fundado por Tatiana Halbach y Søren Christensen.

Próximos conciertos de Dorian

13/11/2025

CIUDAD DE MÉXICO – Gran Teatro Metropolitan

Entradas ya a la venta

20/11/2025

LIMA – Centro de Convenciones Barranco

Entradas ya a la venta

22/11/2025

BUENOS AIRES – Estadio Ferro (con MIRANDA!)

Entradas ya a la venta

29/11/2025

VALLADOLID – Intromusic Festival

Entradas ya a la venta

14/12/2026

CÓRDOBA (ARGENTINA) – Cosquín Rock

Entradas ya a la venta