Libro: Freaks Out! de Luke Haines (Contra)

Luke Haines siempre ha sido un indomable, revuelto con su peculiar humor (o no) contra casi todo aquello que le ha venido rodeando y apurando una inquietud que seguramente sea la motivadora de esa generosísima discografía de tintes plurales amasada por el inglés. Un currículo que incluye (entre otras cosas) su inexcusable etapa al frente de The Auteurs, el posterior reciclaje en Black Box Recorder y, en los últimos tiempos, ese de primeras improbable tándem creativo montado junto al ex R.E.M. Peter Buck.

El británico también ha sido siempre uno de los más fervientes (y primerizos) dedos acusadores del Britpop, haciendo con frecuencia gala de una ironía y trazo inteligente que, en efecto, también funciona como línea argumental del presente Freaks Out! De hecho, este tomo lanzado originalmente en 2004 y ahora recuperado y editado en nuestra geografía por Contra, no es sino otra de las aprovechables idas de olla de Haines, materializada en torno a cerca de trescientas páginas en las que el autor divaga (maravillosamente) en torno a un buen puñado de artistas y temáticas tangenciales. El subtítulo del libro, “Tarados, raros e inadaptados: ascensión y caída del Rock and Roll como Dios manda”, no puede ser más explícito ni tampoco acertado, cuando de describir su propio contenido se trata.

Haines parte de alguna banda o artista recuperada de la línea espacio-temporal del rock para, desde ahí, dejar constancia de esas reflexiones (a veces lúcidas, a veces hilarantes, siempre perspicaces) que justificarían que el seleccionado en cuestión fuese digno de pertenecer al elitista club de los freaks. Y, de paso, le sirve como excusa para traer a colación, con más o menos (o ninguna) lógica, cualquier otra figura o asunto susceptible de entrar en el análisis en cuestión. De este modo, el firmante se encuentra en una continua encrucijada, enlazado párrafos sin permitirse perder de vista en ningún momento la argumentación. Y, al mismo tiempo, alargando sus propias divagaciones (con un tono tan personal como distendido) en diferentes direcciones y hasta completar los veintiocho capítulos de la referencia.

Puede que Freaks Out! no raye a la altura de esas obras magnas que, con frecuencia, tiende a publicar la editorial catalana, pero es un libro interesante y muy disfrutable, cualidades que parecen abonadas a todo aquello que llegue con la firma de Luke Haines. Un entretenimiento contagioso, focalizado en torno a los parámetros del universo freak tal y como lo entiende el de Surrey, quien aquí se ve empeñado, una y otra vez, en discernir aquellos motivos por los qué algo es cool, freak… o directamente extraterrestre.

