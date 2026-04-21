Todo listo para la visita de Machine Head

Machine Head han hecho directamente de la reinvención una disciplina propia de combate. Solo así se entiende que, tras más de tres décadas de trayectoria, el grupo de Robb Flynn haya llegado hasta aquí consiguiendo despertar curiosidad por sus nuevos trabajos. Tal como hicieron el año pasado con el álbum más corto de su carrera, UNATØNED (Nuclear Blast), en el que daban otra vuelta de tuerca a su sonido sin renunciar a los sonidos brutales de los que gustan.

La gira de Machine Head contará con cuatro paradas en salas, lejos de las aglomeraciones festivaleras, porque así lo ha querido el grupo, como queriendo demostrar que son viejos, pero que, cuando bajan al “barro”, siguen siendo peligrosos.

La gira se enmarca en el ciclo de conciertos que organiza Route Resurrection Fest y todo apunta a que los sets serán en el formato “An Evening With…”, es decir: sin teloneros, con conciertos largos, repasando toda su discografía, como si fuera una autobiografía en directo.

Hay algo de épica en Machine Head y es que, mientras buena parte de su generación vive de aniversarios y reediciones, ellos siguen comportándose como una banda que aún tiene algo que demostrar. Y puede que esa sea la razón de la eterna juventud de la que parecen gozar, no porque el público quiera recordar quienes eran, es que todavía importan quienes son.

En Pamplona ha agotado y nos comentan desde la organización que en el resto de las salas están a punto.



Las fechas son estas

25 de abril – Pamplona – Sala Tótem (agotado)

27 de abril – Madrid – La Riviera

29 de abril – Málaga – París 15

30 de abril – Barcelona – Razzmatazz

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