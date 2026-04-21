Conoce la selección del 2º ciclo de AIEAIEnRuta Artistas 

AIEnRUTa-Artistas ha dado a conocer a los proyectos que serán protagonistas de la próxima edición del ciclo, que se desarrollará en el segundo semestre de 2026.
Una vez reunido el comité de selección formado por periodistas, programadores de salas y representantes de las CCAA colaboradoras del circuito, 18 grupos y solistas girarán con AIEnRuta Artistas de septiembre a diciembre.
Desde su creación, en 1995, AIEnRUTa-Artistas ha organizado y realizado: 5.470 conciertos, con 1.092 artistas y grupos, en 554 salas de 142 ciudades.
Toma nota del 2º ciclo de AIEAIEnRuta Artistas
ALONDRA BENTLEY Murcia
ARIMA SOUL Euskadi
BENGO Euskadi
CASAPALMA Cantabria
CRISTINA LEN Cataluña
el diablo de shangai Cataluña
GAZELLA Com. Valenciana
HERMANA FURIA Madrid
L´arannà Cataluña
LAS NIETAS DEL CHARLI Madrid
LOS SAXOS DEL AVERNO Madrid
MARIA GREP & MUNDO PRESTIGIO Galicia
MONDRA Galicia
MONTEDAPENA Galicia
ORINA Andalucia
RESTINGA Andalucia
SARA ZOZAYA Euskadi
VACACIONES PERMANENTES Castilla León
