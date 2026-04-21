Los Punsetes pasan por los conciertos de KEXP

Los Punsetes celebraban su veinte aniversario como banda en 2024, con una estelar lista de bandas amigas versionando sus grandes éxitos en Que Le Den Por Culo A Tus Amigos.

Hace ya más de 20 años nacía el quinteto madrileño que debutó con una maqueta de siete canciones, incluyendo el icónico tema “Yo amo a Punset”, en homenaje al divulgador científico a quien deben su nombre. Fueron responsables de conectar la post-movida con el indie de los 90, con Ariadna imponiendo su estilo hierático y Antonna convirtiéndose en un letrista atrevido. Desde entonces, siete discos llenos de himnos, el último de ellos AFDTRQHOT (2022).

El pasado otoño se unieron a la fiesta de KEXP dentro de la última edición del BIME y llevaron sus canciones a la Iglesia de la encarnación de Bilbao.

Estos fueron los temas interpretados:

¡Viva!

Mabuse

Arsenal de excusas

Tu Puto Grupo

Disfruta del concierto de Los Punsetes en KEXP