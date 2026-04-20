Morrissey anuncia conciertos en Barcelona y Madrid para julio

Morrissey anuncia nuevas fechas en nuestro país, después de que el pasado mes de marzo cancelara en Valencia y actuara en Zaragoza y Sevilla (lee la crónica aquí).

El que fuera cantante de The Smiths, actuará el 25 de julio en el Poble Espanyol, dentro del ciclo de conciertos Barts Festival, y el 29 de julio en el Movistar Arena, en dos conciertos coorganizados por Primavera Sound y SFMusic que supondrán su regreso a ambas ciudades más de una década después (en 2025 canceló su participación en Noches del Botánico).

Estará presentando Make-Up Is A Lie, un trabajo algo irregular situado en «un territorio ambiguo donde Morrissey sigue siendo capaz de firmar algunos momentos de brillantez, aunque ya no siempre logre que el conjunto esté a la altura de lo esperado». Un disco que Morrissey registró entre enero y febrero de 2023 en los estudios La Fabrique, en Saint-Rémy (Francia), con Joe Chiccarelli como productor, en su quinta colaboración. A finales de 2024, el propio artista explicó que revisó el proyecto, descartó parte del material y añadió nuevas canciones.

Fechas y entradas para Morrissey

SÁBADO 25 DE JULIO – BARCELONA (POBLE ESPANYOL – BARTS FESTIVAL)

MIÉRCOLES 29 DE JULIO – MADRID (MOVISTAR ARENA)

La venta general de entradas se abrirá en la página web de Primavera Sound el 24 de abril a las 10:00 .

Las entradas para el concierto de Barcelona también estarán a la venta en la web de Barts Festival, mientras que las entradas de Madrid también estarán a la venta en Notikumi y baila.fm.