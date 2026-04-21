Mad Cool

¿Quieres ser DJ en Mad Cool?

Arranca la cuarta edición de Mad Cool DJ Talent by Vibra Mahou, una iniciativa para descubrir y dar visibilidad a nuevos talentos de la escena electrónica.

Desde su lanzamiento en 2022, el proyecto ofrece a DJs emergentes la oportunidad de incorporarse al cartel del festival, ampliando así el ecosistema de plataformas de impulso artístico que ya incluye el consolidado Mad Cool Talent para bandas. Las inscripciones estarán abiertas del 13 al 27 de abril a través de la web oficial.

Tras el cierre del plazo, los participantes pasarán por distintas fases de selección con un jurado compuesto por diez profesionales de la industria musical, combinado con una votación popular que permitirá al público apoyar a sus favoritos.

El proceso culminará con varias finales en directo que se celebrarán en Madrid los días 11, 12 y 13 de junio, donde los finalistas actuarán en vivo.

Consulta el cartel de Mad Cool

Entradas para Mad Cool

Preventa Santander y Preventa Socixs
Abono general – 225€ + gastos de distribución /
Abono VIP – 380€ + gastos de distribución.

Entrada de día general – 85€ + gastos de distribución.
Entrada de día VIP – 130€ + gastos de distribución.

Venta general
Abono general – 240€ + gastos de distribución.
Abono VIP – 425€ + gastos de distribución.

Entrada de día general – 95€ + gastos de distribución.
Entrada de día VIP – 160€ + gastos de distribución.

A la venta en www.madcooltickets.com

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