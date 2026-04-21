Sesión Vermú

La Paloma, Toldos Verdes, La Plata y La 126, entre las propuestas de Sesión Vermú de esta semana

El ciclo Sesión Vermú 2026 alcanza su ecuador con una intensa programación gratuita este fin de semana en varios municipios de la Comunidad de Madrid.

Tras el paso de nombres como Triángulo de Amor Bizarro, Hinds o Bum Motion Club, la tercera cita reúne 26 actuaciones repartidas entre localidades como Becerril de la Sierra, Brunete o Buitrago del Lozoya, consolidando el ciclo como una de las propuestas culturales más dinámicas de la primavera madrileña.

El sábado 25 de abril estará marcado por la triple cita rock en Chapinería con La Plata, La Paloma y Toldos Verdes, junto a propuestas como el jazz de Carmen Lancho o el folk de Anna Andreu. El recorrido estilístico se amplía con artistas como julia amor, restinga o Marisa Valle Roso, además del pulso más eléctrico deDear Joanne y La 126.

La programación continúa el domingo 26 con nuevas combinaciones de artistas en distintas localidades, manteniendo la diversidad estilística del ciclo. Repetirán nombres como Espíritu System o Romero Gárate, mientras se suman propuestas como Niños Raros.

Toma nota de los conciertos de este fin de semana en Sesión Vermú

 Sábado 25 de abril 

BECERRIL DE LA SIERRA
Plaza de la Constitución
12:30h – Carmen Lancho
14:00h – Anna Andreu

BUITRAGO DEL LOZOYA
Plaza de la Constitución
12:30h – Romero Gárate
14:00h – Espíritu System

CHAPINERÍA
Plaza de la Constitución
13:00h – Toldos Verdes
18:00h – La Plata
19:30h – La Paloma

EL ATAZAR
Plaza de la Constitución
12:30h – julia amor
14:00h – restinga

LA CABRERA
Plaza del Ayuntamiento
12:30h – Marisa Valle Roso
14:00h – Casapalma

PELAYOS DE LA PRESA
Plaza de España
12:30h – Dear Joanne
14:00h – La 126


 Domingo 26 de abril 

BECERRIL DE LA SIERRA
Plaza de la Constitución
12:30h – Niños Raros
14:00h – Toldos Verdes

BRUNETE
Plaza Mayor
12:30h – Espíritu System
14:00h – Romero Gárate

BUITRAGO DEL LOZOYA
Plaza de la Constitución
12:30h – La 126
14:00h – Dear Joanne

CHAPINERÍA
Plaza de la Constitución
12:30h – julia amor
14:00h – restinga

EL ATAZAR
Plaza de la Constitución
12:30h – Anna Andreu
14:00h – Carmen Lancho

PELAYOS DE LA PRESA
Plaza de España
12:30h – Casapalma
14:00h – Marisa Valle Roso

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