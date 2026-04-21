Pulp comparten en plataformas su cara B 'Open strings'

Pulp continúa ampliando el universo de su regreso con el lanzamiento de «Open Strings», originalmente lanzada como cara B del single «Spike Island» y también incluida como tema extra de la edición japonesa de More.

El tema, grabado a finales de 2024 junto al productor James Ford, forma parte de las sesiones del primer álbum del grupo en 24 años. «Open Strings» ya estaba disponible en formato vinilo de 7 pulgadas desde el 23 de mayo de 2025, ahora llega a las plataformas

Descrita como una pieza íntima y “magullada”, “Open Strings” es un instrumental que se mueve en coordenadas emocionales cercanas al drama cotidiano, con arreglos de cuerda a cargo de Elysian Collective que acentúan su tono íntimo.

Escucha ‘Open Strings’ de Pulp

Pulp estarán actuando en la próxima edición de Mad Cool.