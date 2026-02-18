Libro: Un Destino Común: Intervenciones públicas y Conversaciones de Lucrecia Martel (Caja Negra)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La directora de cine argentina Lucrecia Martel pasa por ser una de las artistas más reconocidas dentro del circuito independiente. Entre su filmografía se encuentran títulos de gran importancia de lo que llevamos de siglo: La Ciénaga (2001), La Mujer Sin Cabeza (2008) o Zama (2017) son algunos de sus experimentos fílmicos que apelan directamente al espectador para que estos descifren un lenguaje que tiene la necesidad de transgredir la forma de plasmar las imágenes en el celuloide.

En una entrevista de promoción de este gran Un Destino Común: Intervenciones públicas y Conversaciones de Lucrecia Martel (Caja Negra, 2025) concedida a eldiario.es la directora afirmaba lo siguiente acerca del rol que tendría que desempeñar el cine en la sociedad actual: “Voy a llamar cine, como acordamos con Ernesto de Carvalho, antropólogo y compañero clave de Nuestra Tierra, a toda narración que haga uso de imágenes y sonidos. Parece lo mismo, pero es algo que hay que inventar con nuevas ideas de narrativa, de financiación, de distribución. El cine puede alterar la percepción agotada de prejuicios, intoxicada de tecnologías de control. Como antes alteraba a los indios las plantas sagradas. El cine puede permitirnos volver a ver algo que no estábamos viendo, porque las hemos naturalizado. Puede hacernos escuchar cosas que por constantes hemos dejado de escuchar”.

Son unas palabras que desbordan la noción que podemos tener de una gramática cinematográfica en la que su traslación al fast food hace que las imágenes nos colapsen, nos impidan pensar o habitar más allá de esos fotogramas cada vez más explícitos y adocenados. Martel en estas conferencias o charlas que se incluyen en estas páginas, aboga por un cine que se tenga que volver a inventar. Eso significa un partir de cero haciendo tabula rasa, y enfrentados a un lienzo en blanco, los aspirantes a nuevos directores se arrojen al vacío sin ideas preconcebidas, sin vicios ya adquiridos por la tiranía de la imagen que, básicamente, nos viene desde los despachos de Hollywood, y desde una mirada colonial.

Una idea muy interesante de Martel es la capacidad que tiene el sonido de generar tramas y subtramas que, con las imágenes, se nos presentan muy subrayadas; el sonido en sus filmes tienen una agencia autónoma (como pasa con otros cineastas como David Lynch o Béla Tarr), y asimismo se puede fantasear con la idea de un espacio que no sea tridimensional jugando con los espacios que no quedan contenidos en la lente de la cámara.

Otra de las urgencias que tiene el cine actual es desprenderse del encorsetamiento dada por la narración. Se tiene a la historia como el motor del cine, y Martel dice “Narrar es estar atentos a la falla, porque en la falla lo que está tan naturalizado, lo que tan legitimado, lo que parece tan establecido y firme, tambalea”. Ir en busca de ese motivo desestabilizador que desoriente al espectador es lo que hace del cine un gesto no sólo artístico, sino también político y moral.

Puedes comprar el libro: Un Destino Común: Intervenciones públicas y Conversaciones de Lucrecia Martel (Caja Negra) en la web de su editorial.