Llega a Málaga el Ciclo Unísonas con Zahara, La Bien Querida y Anni B Sweet

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Desde la siempre inquieta factoría Brisa Live, Málaga Procultura estrena el novedoso Ciclo Unísonas en el Teatro Cervantes de Málaga con tres propuestas tan consagradas como las de Zahara, La Bien Querida y Anni B Sweet. El ciclo tendrá lugar en tres fechas (8 de febrero, 20 y 21 de abril respectivamente) y acogerá a tres artistas que viven un momento efervescente de sus trayectorias, con nuevo disco en los casos de Zahara con Lento Ternura (G.O.Z.Z. Records, 2025) y La Bien Querida con LBQ (Sonido Muchacho, 2025). Por su parte, Anni B Sweet anda enfrascada en diversos proyectos: gira con Santiago Auserón, conciertos de tributo a Antonio Vega y un nuevo disco que saldrá en 2026.

De este modo, el emblemático teatro de la capital malagueña continua acogiendo iniciativas de diferente calado que encuentran en su incomparable majestuosidad el enclave perfecto para albergar jornadas irrepetibles marcadas por su excelente acústica y su deslumbrante arquitectura. A estas alturas, Brisa Live apenas necesita presentación pues lleva ya más de un lustro implicada en la organización de eventos que han vuelto a colocar a Málaga en el escalafón que se merece en cuanto a propuestas culturales y artísticas se refiere.

Las tres artistas protagonistas de este ciclo se han asentado con el paso de los años como tres de las cantantes más solventes y destacadas del panorama pop nacional a base de excelentes trabajos y no menos impactantes directos, sinónimo de calidad y emoción al servicio de unas voces privilegiadas y unas personalidades demoledoras. Solo hay que recordar los tremendos conciertos que Zahara y Anni B Sweet regalaron en la última edición del Brisa Festival, encendiendo el Dique de Levante a base de ritmos embriagadores, interpretaciones sobradas en actitud y pegada y potentes puestas en escena.

Aquí tienes los enlaces para la compra anticipada de entradas:

Zahara 8 de febrero de 2026

La Bien Querida 20 de abril de 2026

Anni B Sweet 21 de abril de 2026