Llega el debut de BENEE con colaboraciones de Lily Allen, Grimes, Gus Dapperton y más

BENEE lanza su álbum debut, Hey u x. El disco de 13 temas que desafía los géneros contiene colaboraciones con innumerables artistas.

Alimentado por un canción descentrada tras otra, Hey u x tiene el sonido perfecto de un clásico de la Generación X hecho para la Generación Z. Mezclar y romper géneros como solo ella puede, con un elenco de colaboraciones estelares que incluyen a Lily Allen, Grimes, Flo Milli, Gus Dapperton, Mallrat,Kenny Beats, Bakar y Muroki, entre otros.

Hey u x incluye el éxito de ventas platino de BENEE “Supalonley” feat. Gus Dapperton que a fecha de hoy supera los 2.1 billones de streams globales así como los recientes temas pop, “Night Garden” feat. Kenny Beats and Bakar y “Snail.” Abajo el repertorio completo del álbum. La portada del álbum es un diseño del artista californiano Terry Hoff.

BENEE dice del álbum que es una mezcla deliberadamente ecléctica de sonidos. “Compongo música para un humano que escucha la música. Quiero que se sientan tan conectados con mi mente como sea posible. Lo he llamado así, ‘Hey u x’ como el mensaje que el mandas a un amigo,” dice.

BENEE también comparte el video de su nuevo single “Kool”. En colaboración con el icónico video juego The Sims 4 de Electronic Arts, BENEE se convierte en un “Sim” en el soporte visual, cuando el cristal “Plumbob” se sitúa sobre ella. En un metraje instantáneamente reconocible del juego, con incontables cambios de vestuario, mientras la artista divaga con el control remoto de su propio Sim. La guitarras noventeras, el elegante bajo y el beat tiene la combinación perfecta como banda sonora para su aventura Sim.

Sobre “Kool,” BENEE comenta: “Compuse el tema acerca de gente que es cool de forma completamente natural. Siempre parecen decir lo oportuno.”

Como celebración de la edición del disco BENEE interpretará “Happen To Me” en The Late Show with Stephen Colbert el lunes 16 de noviembre a las 11:35pm ET/10:35pm CT en CBS—¡no te lo pierdas! BENEE llevará cabo un escucha más profunda del álbum Hey u x en un pop up shop en Auckland, NZ.