Llega el documental de Miles Davis con interesantes extras

Presentado en el Festival de Sundance y nominado al Grammy al Mejor Documental musical, Miles Davis: Birth of the Cool cuenta la historia del legendario trompetista, un gran innovador y creador de tendencias que cruzó géneros musicales y cuya vida fue notable dentro y fuera del escenario. Dirigida por el galardonado documentalista Stanley Nelson, la película presenta la música de Miles tanto en actuaciones en vivo como en grabaciones de estudio, así como entrevistas con personajes que conocieron a Miles, tanto personal como profesionalmente, incluidas las figuras musicales de Quincy Jones, Carlos Santana, Clive Davis, Wayne Shorter y Ron Carter. Al hacer la película, Nelson tuvo acceso completo al archivo de Miles Davis y a archivos privados de imágenes y fotografías. Esto permite que el documental presente de manera íntima y expresamente imágenes de películas nunca antes vistas por el público que nos muestran su influencia en la música y su espíritu rompedor con todo lo convencional.

Las dos ediciones coleccionista en tapa dura contienen un libreto de 16 páginas con fotografías y un bonus DVD con 70 minutos de espectaculares actuaciones en el Festival de Montreux incluyendo “It Gets Better” y “Lake Geneva” de la sesión de tarde de 1984 y “Star People” y “Hopscotch” de la memorable sesión de noche de 1985.

Este será el contenido de Miles Davis: Birth of the Cool:

Main feature:

Early Life

52nd Street/Birth of the Cool

Paris, 1949/Juliette Greco

The Newport Jazz Festival/Ballads

Miles Voice/Attitude/Prestige

Frances Taylor/Elevator to the Gallows

Kind of Blue

The Legend, The Icon

Police Beating

Miles & Gil/Someday My Prince Will Come

Breakup With Frances

The Second Quintet

1969 – A New Sound for a New Generation

On The Corner

Hiatus

The Comeback

Montreux, 1991

BONUS DVD – ALL LIVE FROM MONTREUX

1. Ife – 1973

2. Star People – 1984 Afternoon

3. It Gets Better – 1984 Afternoon

4. Hopscotch; Star On Cicely – 1984 Afternoon

5. Lake Geneva – 1984 Afternoon

6. Star People – 1985 Evening

7. Hopscotch – 1985 Evening