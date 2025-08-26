Llega el debut de la chilena Sofía Becerra

Sofía Becerra se presenta con su primer EP, Vuelo sin fin. Una colección de cuatro canciones en las que prima el electropop, pero se abre hacia géneros como el soul, funk, house y trap, generando una fusión única que refleja el espíritu experimental de la artista.

El EP cuenta además con dos colaboraciones de renombre: Rulo, músico y cantante de Los Tetas, e Ignacio Redard, cantante y productor que formó parte de DíaCero junto a los músicos originales de La Ley. Cuatro temas que siguen un hilo narrativo: estar en una relación, enfrentar una ruptura, descubrir un amor no correspondido, reinventarse y finalmente atreverse a vivir de manera más libre.

«Son canciones para llorar y bailar. Lo que busco con este EP es que las personas puedan identificarse con las emociones de las letras, sentir la melancolía y sinceridad de las canciones, pero también disfrutar del ritmo bailable y de una propuesta sonora que se atreve a ser distinta». explica Sofía.

Un EP producido bajo el Sello Quirón, con autoría y composición a cargo de la propia Sofía y la masterización realizada por Paolo Riffo en Estudios del Sur.

Escucha ‘Vuelo sin fin’ de Sofía Becerra