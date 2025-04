Llega la gira de las suecas MaidaVale

Los amantes de la psicodelia están de enhorabuena en este arranque de abril. El cuarteto sueco femenino MaidaVale, más allá de lucir su ambición creativa y formidable estado de forma en el reciente Sun Dog (24), defenderán su repertorio en una de las giras por salas más excitantes de la actualidad para todo aquel que adore el rock de raíces 70’s en su vertiente más contundente y lisérgica.

Con dos discos formidables previos, Tales Of The Wicked West (16) y Madness Is Too Pure (18), la banda escandinava no deja de alejarse del cliché y la previsibilidad y sigue apostando por una admirable evolución estilística a cada paso discográfico que emprende. Así, a los ingredientes clásicos del hard-rock, stoner y blues que conforman la paleta sónica de sus primeras composiciones se le suma en esta reciente obra una pátina más pop y etérea que le sienta como un guante.

Hasta seis ciudades de nuestro país (Madrid, Oviedo, Vitoria, Castellón, Barcelona y San Sebastián) podrán disfrutar de la descarga de decibelios y atmósferas de MaidaVale.

Toma nota de las fechas de MaidaVale

3 de abril – Madrid – Entradas

4 de abril – Oviedo – Entradas

5 de abril – Vitoria – Entradas

6 de abril – Castellón – Entradas

8 de abril – Barcelona – Entradas

9 de abril – San Sebastián – Entradas