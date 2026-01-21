Llega la segunda edición de Book Music Festival

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El Book Music Festival afronta su segunda edición con el objetivo de consolidarse como cita de referencia en el ámbito de la literatura musical.

Tras una primera edición celebrada en febrero de 2025 que reunió a cerca de tres mil asistentes y obtuvo una excelente acogida tanto del público como del sector especializado, el festival regresará a Barcelona del 25 de febrero al 1 de marzo de 2026.

La propuesta amplía su alcance y se proyecta ya como la futura Semana del Libro Musical, combinando música, literatura y reflexión cultural desde una perspectiva profesional y divulgativa. A lo largo de una semana, el festival reunirá a periodistas, escritores, fotógrafos, músicos, editores y lectores en torno a presentaciones de libros, charlas, debates, exposiciones, conciertos y premios especializados.

Como novedad respecto a la edición anterior, los conciertos se celebrarán la semana previa a la feria central. El programa musical contará con artistas como Bons Nois, Eric Fuentes, Juanjo Bosk, Versonautas, Eric Casasses & Marc Egea, Jordi Bosch y Fluke Faction, además de una clara apuesta por visibilizar el tejido profesional y fomentar el relevo generacional en el periodismo y la creación musical.

Horarios y fechas del Book Music Festival

Jueves, 5 de febrero: Centre Cultural Albareda — Fluke Faction + inauguración de la exposición y Premio de Fotografía de Música en Vivo.

Miércoles, 25 de febrero:

Centre Cultural Albareda — Versonautas (poesía y música electrónica).

Biblioteca Vapor Vell — Presentación de libros, charla y concierto acústico.

Jueves, 26 de febrero, 20 h: Antiga Fàbrica Estrella Damm — Fiesta de presentación del festival + conciertos de Bons Nois y Siamiss DJ.

Viernes, 27 de febrero: Biblioteca Vapor Vell — actividades del festival.

Sábado, 28 de febrero y domingo, 1 de marzo (de 11 a 21 h): Casinet d’Hostafrancs — programación central del festival con charlas, presentaciones, debates, DJs y conciertos acústicos.