Lo nuevo de Go Cactus se publica el 1 de abril

El próximo 1 de abril se publica el nuevo disco de Go Cactus, We have wasted the chance but we are fine (BMG).

La banda formada por los hermanos Pau Gual (guitarra y voz) y Joan Gual (bateri?a y coros), así como su primo Joan Amengual (bajo y coros) vuelven con una nueva ración que oscila entre el garage surf al rock alternativo de bandas como Fontaines DC o Vaccines.

Hoy descubrimos otro adelanto del trío, “No Money”, que llega acompañada de un videoclip que nos recuerda a Stranger Things. Sobre la canción Go Cactus comentan “E?ste es un tema ra?pido y directo en el que las cuentas bancarias esta?n siempre al mi?nimo. Aunque no siempre hacemos las cosas bien y los di?as se nos quedan cortos, encontramos la manera de seguir y pasarlo bien con los nuestros. ¡Que no te frene la pasta!”.

Escucha “No Money” de Go Cactus

Próximos conciertos

1 abril – Mallorca (presentación oficial del disco)

6 mayo – Funhouse- Madrid

24 junio – Mallorca Live Festival