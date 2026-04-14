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Estrenamos el nuevo videoclip de Gatoperro, 'Gracias'

Gatoperro es una banda fundada en 2011 y liderada por David Llosa. Desde entonces han publicado cinco discos, el último de ellos, Instrucciones Para Cortarse Un Brazo, en 2024. Ahora están a punto de publicar el sexto, Al Norte del Norte, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo mes de mayo.

Después de presentarnos una primera canción titulada «Vulgar», hace unos días salió un segundo avance del nuevo disco de Gatoperro. La canción se titula «Gracias» y tiene un regusto clásico que recuerda a The Band, Dylan o Van Morrison. Una combinación de americana y soul junto a una letra poética y descarnada que reivindica el valor ético y estético de los momentos difíciles.

El productor Paco Loco se ha hecho cargo de la mezcla en su estudio del Puerto de Santa María, mientras que el escocés Denis Blackham se ha encargado de la masterización. El nuevo disco saldrá con los sellos Calvario Música y Lengua Armada Lenguaje Constructivo.

Su autor comenta que «fue una de las primeras grabaciones que hice con Miguel Herrero (Músico y productor). Tiene ese sonido especial de estudio ACME (Avilés), carnoso, setentero, clásico, en el mejor sentido de la palabra, con poso. Recuerdo que tres o cuatro días después de grabarla, estábamos alrededor de la mesa, con Miguel y Jaime (Hortelano), escuchando lo que habíamos hecho esos días y al llegar a esta canción nos miramos sin decir nada, emocionados, como diciendo: joooder! Tiene mucho de la música que nos gusta y al mismo tiempo es muy mía, por la letra, la estructura, los giros. No sé, le di muchas vueltas a esta canción antes de grabarla, pero es de esas veces que la canción, al final, suena a eso que tenías en la cabeza, que no siempre pasa«.

Aunque la canción está en plataformas desde el 27 de marzo, esta semana Gatoperro publicarán el vídeo de «Gracias». Un videoclip que hoy, antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en exclusiva en Muzikalia.

Gatoperro estuvieron presentando sus nuevas canciones el pasado 10 de abril en Madrid, y el 14 de junio lo harán en Oviedo (Almacenes Kuiwi).

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