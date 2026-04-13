Mad Psych Fest sigue su programación con los franceses KARKARA

Karkara son un trío francés formado en Toulouse hace siete años, altamente influenciados por: The Oh Sees, King Gizzard, King Crimson y Black Sabbath. Lo suyo es lanzar fardos de psicodelia descontrolada entre amplificadores que chirrían, baterías atronadoras, que contrastan con unas voces que supuran melodía y melancolia a partes iguales.

Karkara realizó una gira con Slift a principios de 2024 y ya han estado en festivales de toda Europa como: Desertfest Antwerp, Megafaune Festival, Sonic Whip, Bearstone Festival, Fuzztival, Rock in Bourlon, Namass Pamouss y Pietrasonica Festival. Ahora el ciclo de conciertos Mad Psych Fest, organizado por Nooirax Producciones nos los trae a Madrid en un concierto que promete una avalancha de psicodelia sin freno, hipnótica y bailable.

Estarán acompañados de Amposta, que son tres tipos de San Blas, criados entre locales de ensayo de la Capital y discos setenteros. Tras curtirse como teloneros de Alcalá Norte en alguno de sus conciertos, encaran lo que será su primer disco con influencias que van desde Leño a Triana, pasando por Black Sabbath y el progresivo español más underground.

Martes. 14 abril. Wurlitzer Ballroom. Madrid.

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