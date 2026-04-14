The Soundtrack Of Our Lives

The Soundtrack Of Our Lives nos visitan el próximo mes de mayo

The Soundtrack of Our Lives regresan a España en mayo de con una gira de cinco conciertos en salas, acompañados por Spiders como banda invitada.

Tras su aplaudido retorno en el Azkena Rock Festival 2023, el grupo sueco liderado por Ebbot Lundberg actuará en Barcelona, Valencia, Madrid, Santiago de Compostela y Bilbao, cinco fechas con las que revisar sus grandes canciones.

Formados en los años 90 en Gotemburgo, The Soundtrack of Our Lives se convirtieron en una de las propuestas más singulares del rock europeo gracias a esa peculiar mezcla de psicodelia, épica y actitud. Con discos clave como Welcome to the Infant Freebase o Behind the Music, han mantenido una sólida trayectoria que fue reconocida en 2023 con su entrada en el Swedish Music Hall of Fame.

Toma nota de las fechas de The Soundtrack of Our Lives

Miércoles, 27 de mayo de 2026
La [2] de Apolo, Barcelona

Jueves, 28 de mayo de 2026
Moon, Valencia

Viernes, 29 de mayo de 2026
Mon Live, Madrid

Sábado, 30 de mayo de 2026
Sala Capitol, Santiago de Compostela

Domingo, 31 de mayo de 2026
Kafe Antzokia, Bilbao

Entradas a la venta en lasttour.org

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