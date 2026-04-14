Sesión Vermú trae esta semana a Triángulo de Amor Bizarro, RATA, Bum Motion Club y más

El ciclo gratuito Sesión Vermú 2026 continúa este fin de semana en la Comunidad de Madrid con su segundo bloque de conciertos, tras un arranque el 11 de abril con nombres como Hinds o joseluis. En esta nueva entrega participan once bandas que actuarán en distintos municipios, manteniendo el formato de directos al aire libre y de acceso libre que define la iniciativa.
El sábado 18, Aranjuez concentra uno de los focos principales con RATA, Bum Motion Club y Triángulo de Amor Bizarro en la Plaza de la Constitución. La programación se extiende a otras localidades: Arganda del Rey acoge a Baloncesto y Diamante Negro; Chinchón a DE FEM y Begut; Villamanrique del Tajo a Rita Ojanguren y Laaza; y Villanueva del Pardillo a Space Surimi y Juventude, marcando un recorrido entre pop, punk, folk y rap.
El domingo 19, buena parte del cartel repite en nuevas ubicaciones. Aranjuez vuelve a recibir a Space Surimi y Juventude, mientras Arganda del Rey, Chinchón, El Boalo, Cerceda y Mataelpino, Torrelaguna y Villamanrique del Tajo acogen distintas combinaciones de artistas como Diamante Negro, Bum Motion Club, DE FEM, Begut, RATA o Baloncesto.
Toma nota de los conciertos de este fin de semana en Sesión Vermú
Sábado 18 de abril
ARANJUEZ
Plaza de la Constitución
13:00h – RATA
18:00h – Bum Motion Club
19:30h – Triángulo de Amor Bizarro
ARGANDA DEL REY
Plaza de la Constitución
12:30h – Baloncesto
14:00h – Diamante Negro
CHINCHÓN
Casco Histórico
12:30h – DE FEM
14:00h – Begut
VILLAMANRIQUE DEL TAJO
Plaza de la Constitución
12:30h – Rita Ojanguren
14:00h – Laaza
VILLANUEVA DEL PARDILLO
Plaza Mayor
12:30h – Space Surimi
14:00h – Juventude
Domingo 19 de abril
ARANJUEZ
Plaza de la Constitución
12:30h – Space Surimi
14:00h – Juventude
ARGANDA DEL REY
Plaza de la Constitución
12:30h – Rita Ojanguren
14:00h – Laaza
CHINCHÓN
Casco Histórico
12:30h – Diamante Negro
14:00h – Bum Motion Club
EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO
Plaza de España de Mataelpino
12:30h – DE FEM
14:00h – Begut
TORRELAGUNA
Plaza Mayor
12:30h – RATA
14:00h – Baloncesto