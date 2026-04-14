Sesión Vermú trae esta semana a Triángulo de Amor Bizarro, RATA, Bum Motion Club y más

El ciclo gratuito Sesión Vermú 2026 continúa este fin de semana en la Comunidad de Madrid con su segundo bloque de conciertos, tras un arranque el 11 de abril con nombres como Hinds o joseluis. En esta nueva entrega participan once bandas que actuarán en distintos municipios, manteniendo el formato de directos al aire libre y de acceso libre que define la iniciativa.

El sábado 18, Aranjuez concentra uno de los focos principales con RATA, Bum Motion Club y Triángulo de Amor Bizarro en la Plaza de la Constitución. La programación se extiende a otras localidades: Arganda del Rey acoge a Baloncesto y Diamante Negro; Chinchón a DE FEM y Begut; Villamanrique del Tajo a Rita Ojanguren y Laaza; y Villanueva del Pardillo a Space Surimi y Juventude, marcando un recorrido entre pop, punk, folk y rap.

El domingo 19, buena parte del cartel repite en nuevas ubicaciones. Aranjuez vuelve a recibir a Space Surimi y Juventude, mientras Arganda del Rey, Chinchón, El Boalo, Cerceda y Mataelpino, Torrelaguna y Villamanrique del Tajo acogen distintas combinaciones de artistas como Diamante Negro, Bum Motion Club, DE FEM, Begut, RATA o Baloncesto.

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