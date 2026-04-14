VITTARA nos presentan su nuevo álbum canción a canción

VITTARA es un grupo barcelonés formado hace unos años por Uri (guitarras y voces), Tuliv (bajo) y Pol (guitarras y teclados). Debutaron en 2022 con el EP dosmilset, junto a Julieta, y desde entonces la banda no ha dejado de crecer dentro de la escena indie catalana.

El pasado 10 de abril el grupo presentó su segundo disco de larga duración, VTT ARA, un trabajo que les reafirma como una de las propuestas más destacadas del indie catalán actual. Este nuevo disco propone un viaje emocional e introspectivo que transita por las dudas, las inquietudes y una mirada íntima sobre temas universales como la nostalgia, la añoranza o la incertidumbre del futuro. El concepto central, que también le da explicación al título, es la exploración de la dualidad entre dos realidades aparentemente opuestas —el mundo adulto, corporativo y estructurado (VTT) y el mundo natural, creativo e imaginario (ARA).

VTT ARA cuenta con las colaboraciones de Socunbohemio, Lins EFX y poggioli. Joan Cabré, con la colaboración de Pol Guardiola, se ha encargado de la producción. La masterización ha sido obra de Víctor García en Ultramarinos Costa Brava. Toda la parte estética y visual del disco ha sido desarrollada por el artista Èric Zwatrzko.

VITTARA presentarán su nuevo disco el próximo 30 de abril en la Sala Razzmatazz 3. Antes de ello les hemos invitado a hacerlo aquí, para nuestros lectores, desgranando el nuevo álbum canción a canción.

Quina sort!

Esta canción es una especial carta de amor a nuestros amigos. Basada en una frase de una canción de poggioli, ‘Nom i Cognom d’un estimat’: “Avui mataré a tots els meus amics per què ningú em pugui dir que m’estic equivocant”. En este tema queríamos crear un espacio dedicado a nuestro círculo más cercano, la gente que nos ha rodeado a lo largo de toda la historia del grupo, así como todo el tiempo que hacíamos el disco.

Es una canción de apertura ya que define muy bien lo que será parte del sonido del disco, y a la vez tiene una propia progresión donde empieza más ‘pequeña’, para terminar en algo mucho más completo y un sonido más cargado. En el último estribillo se pueden escuchar a todos nuestros amigos cantando de fondo.

Ciència exacta

Esta canción habla sobre una posible catástrofe que acaba con la Tierra por culpa del choque de un asteroide proveniente del espacio. Con una letra lenta, metafísica, se hace una narración de cómo sería el día de este fin de nuestras sociedades, pero desde un punto de vista íntimo, familiar.

Esta canción empieza con un riff de guitarra muy inspirado en El Petit de Cal Eril. De esta influencia bebe también la letra y el tono metafísico de toda la canción. Termina con una ‘explosión’ de guitarras y voces que simboliza el terrible y ansiado final que espera todo el mundo.

Iguals

Este fue el segundo avance del disco, la canción seguramente más pop de todo el trabajo. Habla de encontrar espacios en común con la gente que queremos, de echar de menos el hecho de no tener las mismas relaciones con nuestros entornos debido al paso del tiempo.

Esta canción busca ser uno de los ‘himnos’ del disco, con un estribillo fácil de recordar, directo y que trata un tema tan universal como echar de menos una relación pasada, o el poder de la nostalgia.

Antics patrons

Esta canción habla sobre cómo no caer en los mismos errores en los que ya hemos caído en un pasado, de no repetir ‘antiguos patrones’ con personas o con situaciones concretas. Es muy fácil repetir errores, y aun así encontrar la manera de culpar a otros, sin terminar de entender la responsabilidad que todos tenemos de seguir o no seguir actuando de cierta forma. De ahí la frase del estribillo, “A vegades m’enfado amb el món, tot i que no el puc culpar”.

Mapa

La seguridad y la comodidad inducida por el seguimiento de los pasos vitales que el sistema te empuja a hacer en la vida, se rompen en el momento en el que el/la protagonista de la canción se pregunta el «porqué» de seguir ese camino.

«Mapa» narra la ruptura de este camino y el coraje de rehacerlo de un modo en el cual te sientas presente y vivo. Todo ello mediante la colaboración de una voz mayor que te empuja a ser feliz y la citación de un tema de «La Iaia» – El Cicle, un clásico que viene a relatar el paso del tiempo mediante una narrativa simplista y a la vez desgarradora.

Fi del món

¿Qué podemos esperar del fin del mundo? Nuestra generación está siendo bombardeada a diario con la idea que el mundo, de una forma u otra, va a terminar inminentemente. El cambio climático, la IA, una guerra mundial, agitación social y política… los motivos nos sobran para no confiar para nada en un futuro viable. Esto nos recordaba a la frase ‘Que el fin del mundo nos pille bailando’, viendo que hay una cierta esperanza en este propio fin del mundo, ya que va a llegar, que llegue pronto y que sea un poco divertido.

Es por eso por lo que esta canción alude a ‘no esperar mucho del fin del mundo’, sino a vivir lo bueno que existe en el mundo que aún nos queda, aunque cada vez sea más difícil de encontrar. Una colaboración con nuestro amigo poggioli.

Incendis

La incomprensión póstuma al final de una etapa, momento en el cual se mira atrás y se piensa en todo lo que ha sucedido, en aquello que se haría distinto e inclusive en si ha valido la pena o no emprender ese viaje. «Incendis» relata esa fase, desde el dolor de alguien quemado, que desecha toda su frustración en un chillido final sobrecogedor.

El meu lloc preferit

El primer avance del disco, en colaboración con socunbohemio. Este tema habla sobre cuando las personas se convierten en lugares para nosotros, cuando alguien pasa a ser tu ‘sitio favorito’ y deja de serlo. Pensar que alguien será siempre ese ‘lugar favorito’ es muy común cuando se está enamorado, e igual de común es perder ese sentido cuando la relación termina.

¿Qué hacemos con este sentimiento? ¿Cómo lo resignificamos? Estas preguntas son las que vertebran el sentido de toda la canción.

Tanca el llum i obre la porta

Dos partes muy diferenciadas de una de las canciones con más esencia VITTARA de todo el disco. Este tema sobrevuela temas como la frustración de no poder dar con la tecla adecuada con alguien al que has querido, o el resentimiento después de una ruptura de una relación, amorosa, de amistad o de cualquier tipo. Esta canción tiene una segunda parte, una outro, que puede recordar mucho al sonido de grupos como Fontaines DC.

Arqueología shoegaze

El título ya lo define, un tema puramente shoegaze. Nace con la intención de crear una canción que beba de este género y probar como nos sentíamos en este registro. Más tarde llegará Lins EFX para darle una capa extra con mayor profundidad aún a la canción rapeando durante varios minutos encima de una base grunge muy guitarrera.

Una combinación muy pocas veces escuchada en catalán que aporta una nueva ‘take’ al género de los 90 con el que hemos querido coquetear y creemos que hemos dado con una revisión más fresca sonora y lírica.

Algú se’n recordarà

La canción que cierra el disco, y casi una etapa entera. Es una canción muy íntima, nostálgica y personal que sirve como carta de Uri, el cantante, a la historia del grupo. En la letra, Uri intenta dar a entender varios momentos vividos con VITTARA, las frustraciones, las situaciones difíciles y las enormes alegrías que esta banda han supuesto para él, y encontrar de algún modo una manera de devolverlo.

Termina con una gran pregunta, que seguramente ha recorrido la cabeza de cualquier músico en algún momento de su vida, “Vull pensar que algú se’n recordarà”. ¿Quedará algo de lo que estamos haciendo? De aquí a varios años, ¿alguien recordará qué fue VITTARA, lo que hicimos? Es una pregunta que puede dejar intranquilo, a la vez que aporta una extraña sensación de tranquilidad.

Y ahora que ya conocemos mejor las canciones que forman parte de VTT ARA, el nuevo álbum de VITTARA, es un buen momento para escucharlas.