canciones de la semana

Las canciones de la semana

Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido  pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que  Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

KNEECAP – FENIAN

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HEALTH – A.L.O.N.E.

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Converge – Hum of hurt

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Quique González – Padres huérfanos

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Bleachers – The van

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Jack White – G.O.D. and the broken ribs / Derecho Demonico

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Weezer – Shine again

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The Strokes – Going shopping

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M.I.A. – Everything

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Kurt Vile – Chance to bleed

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Mono – Winter Daphne

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The Lemon Twigs – 2 or 3

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Sleaford Mods feat. Aldous Harding – Elitest G.O.A.T. (The Prodigy Acid Thunder Remix)

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Pond – Two hands

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Valiente Bosque – Mr. Wonderful

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Dr. Rayo – Mexicali tropical

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Ahora Veo – Donde todo empieza

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Pequeño Mal – Los duelistas / Vendrán a por ti

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Triángulo de Amor Bizarro – Pat a trenca

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Morrissey – Happy new tears

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OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Emilia, Pardo y Bazán – Qué pena

Emilia, Pardo y Bazán siguen mostrando algunas de las canciones que formarán parte de su nuevo disco. Un álbum que llevará por título Qué ha sido de los planes que hicimos anoche cuando estábamos borrachos cuya publicación está prevista para el 15 de mayo. Su último adelanto, lanzado esta semana, es «Qué pena». Una canción sobre vidas siempre en construcción y los recuerdos de los lugares donde fuimos felices.

Noise Box – Apple tree

Noise Box se encuentran celebrando su 25 aniversario como grupo. Para ello están recuperando composiciones antiguas y transformándolas. La última ha sido «Apple tree», que en su momento ya era una de las piezas más ambiciosas y arriesgadas del proyecto. Ahora toma nueva forma: casi 8 minutos de cambios de ritmo, giros de intensidad, contrastes y desafíos sonoros.

Levitants – Las cosas importantes

Levitants han publicado esta semana el segundo avance del que será su nuevo disco. La canción se titula “Las cosas importantes”, y es toda una declaración de amor al estilo de Los Nuevos Románticos a la vez que recupera el estilo new wave de los primeros años de la banda. Un tema bailable, nocturno y sofisticado producido por Javier Vielba y grabado en directo por Raúl Pérez en los estudios La Mina (Granada).

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.

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