Lost Of The Lords

Lord Of The Lost actuarán en Madrid y Barcelona

Los alemanes Lord of the Lost regresarán a nuestro país en abril de 2026 dentro de su gira europea TOVR NOIR, con dos fechas confirmadas en Madrid y Barcelona, propiciadas por la promotora Madness Live. La banda liderada por Chris Harms estará acompañada en esta ocasión por Dogma League of Distortion, completando un cartel especialmente atractivo para los amantes de lo gótico y el metal más oscuro y contemporáneo.

En los últimos años, Lord of the Lost han experimentado un crecimiento notable, especialmente tras su participación en Eurovisión 2023, lo que les permitió ampliar su base de seguidores más allá del circuito gótico tradicional. Pero lo verdaderamente interesante de su propuesta sigue siendo su capacidad para moverse con naturalidad entre el metal industrial, el glam oscuro y el rock de tintes teatrales.

En directo, esa mezcla se traduce en un espectáculo visualmente cuidado, donde la banda exprime su estética sin perder contundencia. TOVR NOIR se anuncia como la última gira de la banda, a partir de ahí se tomarán un descanso sin fecha fija de vuelta, lo que convierte esta cita en doblemente atractiva.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

14 de abril de 2026 – Sala But (Madrid)
15 de abril de 2026 – Salamandra (Barcelona)

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