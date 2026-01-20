Lo último:
Lorena Álvarez versiona a Doris Day

Redacción MZK

Lorena Álvarez publicaba el genial El Poder Sobre Una Misma el pasado año, uno de los discos destacados de 2025 «nueve canciones memorables, tanto en lo armónico como en lo lírico».

La cantante vuelve a la actualidad con una versión de «Send Me No Flowers» de Doris Day, encargo de Lucía Lijtmaer e Isabel Calderón, creadoras del podcast Deforme Semanal, uno de los más escuchados del país y doblemente premiado en los Ondas.

El resultado es una transformación radical: Lorena acelera el tempo hasta convertirla en una rumba festiva y contagiosa, la traduce al castellano desde su propio imaginario y, sobre todo, reescribe su sentido. Disconforme con la falta de dignidad de la letra original, introduce un giro final que dinamita el lamento romántico y lo sustituye por una declaración de independencia rotunda.

Escucha ‘No me mandes flores’ de Lorena Álvarez

 

Próximos conciertos de Lorena Álvarez

7 de febrero/ 18:00 – C C Condeduque – Madrid 

7 de febrero/ 20 h – C C Condeduque – Madrid – AGOTADO

14 de febrero/ 20:30 h – C.A.T – Barcelona – ÚLTIMAS ENTRADAS

Entradas en montgri.co 

