Nuevo sencillo de Lorena Álvarez

La compositora, productora, intérprete y también pintora Lorena Álvarez acaba de publicar un nuevo sencillo. La canción se titula «Los pensamientos» y es el último adelanto de su nuevo álbum, El Poder Sobre Una Misma, cuyo lanzamiento tendrá lugar el 9 de octubre. Un disco que ya está disponible para reserva en la tienda de Montgrí.

«Los pensamientos» es una canción mantra que busca escapar de la madeja de ruido que nos ocupa la mente, en dirección al silencio que se esconde detrás. La progresión de la música sigue ese mismo proceso, repitiéndose de manera sinuosa y envolvente al principio pero, según va avanzando, dejando un margen para la escapatoria gracias a los cambios de tono y ritmo.

La canción viene acompañada de un videoclip rodado por Laura Moreno en formato de 16 milímetros en el que Lorena, junto a su maestra de yoga Gisela Vázquez, preparan el cuerpo mediante la realización de algunas posturas para poder entregarse a la meditación y a la introspección.

(Fotos: Mar Ordóñez)