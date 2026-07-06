Los Acebos

Los Acebos siguen avanzando su disco con 'Lienzo en blanco'

Los Acebos lanzan «Lienzo en blanco», último sencillo antes de la llegada de su próximo álbum, previsto para principios de septiembre.

Una canción que habla de dejar atrás la rutina, de llenar de color los días grises sin importar lo que piensen los demás. Como cuentan:

“Lienzo en blanco” es pura catarsis: la rabia convertida en color estampándose sin freno sobre un lienzo vacío. Un estallido de confeti en mitad de una noche en blanco y negro. Un trueno que rompe la calma.

La canción habla de exprimir la vida hasta el límite, de abrazar la intensidad y la alegría sin filtros. Desde el primer segundo, la banda traduce ese impulso en sonido: electricidad cruda, guitarras potentes y una energía que no da tregua. No hay espacio para la pausa, solo para dejarse arrastrar por un golpe continuo de emoción y vértigo.

Los Acebos han sido seleccionados en el marco del programa BATEA, una alianza estratégica entre Esmerarte y la Fundación Paideia Galiza, cuyo objetivo es impulsar el talento musical y acompañar a artistas en fase de crecimiento y consolidación.

Escucha ‘Lienzo en blanco’ de Los Acebos

Próximos conciertos de Los Acebos

22/8 – Festival Rio Verbena – Pontevedra

29/8 – Fetival de la Luz – Boimorto

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