Los australianos The New Christs anuncian gira

Han pasado 14 años desde que los australianos The New Christs pisaron por última vez un escenario en nuestro país. Ahora regresan, de la mano de Folc Records, con una gira que se anuncia como todo un acontecimiento para los amantes del rock and roll high energy.

La visita servirá para presentar un doble recopilatorio que condensa lo mejor de su trayectoria, coeditado entre Folc Records y el sello italiano Wild Honey Records, un auténtico festín para coleccionistas y devotos de la banda.

Nacidos en Sídney a principios de los 80 bajo el liderazgo de Rob Younger (sí, ese Rob Younger de Radio Birdman, figura clave en la génesis del punk-rock aussie), The New Christs se han ganado un lugar de culto gracias a álbumes como Distemper (1989), Lower Yourself (1997) o Incantations (2014). Pero donde de verdad se forja su leyenda es en directo, actitud desafiante, sonido apabullante y actitud incandescente, que no falla nunca.

Temas como “Born Out of Time”, “Like a Curse” o “Heading South” no solo forman parte de la psique del underground australiano, han pasado a convertirse en parte de la “resistencia rockera”. Con la inconfundible voz de Younger y una alineación que ha contado con miembros de Radio Birdman, Celibate Rifles y Screaming Tribesmen, la banda sigue siendo considerada una de las mejores formaciones en vivo de Australia.

Ahora, con la intensidad intacta y ese halo de lo mítico más presente que nunca, Rob Younger y los suyos vienen a recuperar su trono.

29 agosto – Quintana Martín Galíndez (Festivalle Tobalina)

30 agosto – Valencia (16 Toneladas) + Los Chicos

31 agosto – Alicante (Sala Stereo)

2 septiembre – Barcelona (Sala Upload) + La Secta/A Wamba Buluba Club

4 septiembre – Madrid (El Sol)

5 septiembre – El Puerto de Santa María (Sala Milwaukee) – Fiesta Rock Action Sur

6 septiembre – Alfacar (Hogaza Rock)

