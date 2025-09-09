Los Chivatos nos llevan a ‘La Playa’ en su nuevo single

Los Chivatos ya no son un secreto a voces: son de esas bandas que, si preguntas por ahí, la peña te dice sin dudar que son de lo mejorcito de esa nueva escena de guitarras que tan bien conocemos.

Tras “Tron” y “Desplázate o corre” ahora llega “La playa”, un tema que sube la temperatura y te devuelve las ganas de verano aunque estés en septiembre. Su videoclip es puro viaje en chanclas a la arena, como si el debate eterno de la “canción del verano” encontrara, por fin, una candidata con todas las papeletas.

Detrás de ese sonido incendiario hay una historia curiosa: cinco discordianos que en 2015 se juntaron en Bilbao para inventar el Ñunk –punk con “ñ”– y soltar al mundo un cóctel surrealista y caótico. Como ellos mismos dicen, son “un pollo sin cabeza corriendo en círculos”, pero lo hacen con un desparpajo que engancha.

Su tercer disco, Pulpa, se edita el próximo 24 de octubre en Mushroom Pillow.

Escucha ‘La Playa’ de Los Chivatos