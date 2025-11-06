Los Eclipses nos visitan a finales de mes

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Después de recorrer escenarios de México, Estados Unidos y Europa con su hipnótica mezcla de melancolía y euforia, Los Eclipses llegan a España para presentar su nuevo trabajo.

El dúo franco-mexicano de electrónica integrado por la cantante francesa Eva de Marce y el productor mexicano Dan Solo, vienen a presentar el recientemente remezclado Éden Sauvage (2024), una experiencia sonora que alterna entre lo oscuro y lo luminoso.

Con un directo que ha sido aclamado por crítica y público, y tras compartir cartel con nombres como Empire of the Sun, Polo & Pan, Whitest Boy Alive, Underworld o Delaporte, prometen no dejar a nadie quieto en sus citas españolas.

Los Eclipses actuarán el 26 de noviembre de 2025 en la sala Vesta de Madrid, con entradas disponibles en Planetevents, Live Nation y Ticketmaster. También estarán en Valencia (27 de noviembre, Loco Club) y Barcelona (28 de noviembre, Casa Elizalde).