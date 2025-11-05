Los iconos del hardcore Henry Rollins e Ian MacKaye, graban juntos por primera vez en décadas

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

En un movimiento que parece sacado de un sueño húmedo para los devotos del hardcore, Henry Rollins y Ian MacKaye –dos nombres que no necesitan presentación y que definen la historia del hardcore– han unido fuerzas en un nuevo proyecto. Aunque todo apunta a que el “culpable” de esta reunión ha sido Rollins, Ian siempre ha sido un espíritu inquieto que mantiene intacto su universo DIY desde su sello Dischord Records, con lo que esta colaboración promete ser de las grandes.

Rollins, quien ha mantenido su faceta como creador musical en pausa desde hace años, ha relatado su experiencia en redes con entusiasmo: “Ian MacKaye y yo fuimos a Inner Ear, donde hicimos nuestros primeros discos, y mezclamos una sesión de cuatro canciones con el gran Don Zientara. Estar allí de nuevo con Ian y Don fue increíble.”

La sesión, que contó además con la presencia de Eddie Janney (Untouchables, Rites of Spring, One Last Wish), se perfila como algo más que una simple reunión de viejos amigos, podría ser un regreso con todas las de la ley.

Aunque Rollins no ha revelado aún el propósito del proyecto ni la fecha de lanzamiento, ha confirmado que las canciones ya están masterizadas y se encuentra trabajando en el diseño del disco. Lo que sí resulta significativo es que el ex vocalista de Black Flag y Rollins Band regrese al estudio tras anunciar años atrás, en una charla con Rick Rubin, que había “exprimido el tubo hasta el final” y que no tenía más letras dentro.

Estaremos pendientes.