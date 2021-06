Los Pilotos – Alianza Atlántica (Casa Maracas)

Hace poco escuchábamos “El ciclo de las mareas”, la presentación de lo que iba a ser el nuevo trabajo de Los Pilotos. El título de dicho álbum hace referencia a la cantidad de artistas, la mayor parte, del otro lado del charco que ha colaborado en el compendio del mismo. Una obra colorida, colorista, luminosa donde el concepto “bailar hasta que no puedas más” se hace evidente desde el segundo uno. La formación, liderada por Banin y Florent, del multiverso Planetas, sigue la estela de su amor por los teclados y el synth-pop. Los de Granada están de vuelta y nosotros que los esperábamos con tantas ganas.

Tras el single presentación llega “Litle Jesus”, tornado en un track muy en la línea de La Bien Querida, con la voz masculina de Frane Selak que, aunque se llama igual, no es el profesor croata al que se le adjudica haberse salvado de siete accidentes mortales y luego haber ganado la lotería en el año 2003, siendo denominado por la prensa como “el hombre con más suerte del mundo”, no, es una banda portuguesa nombrada como el mismo profe. El grupo de folk peruano Kanaku y el tigre participan en “Estática en el canal”, conformando un single muy onda OMD. “Cenizas en el piso” es Kraftwerk total, con reminiscencia de “The Model” aunque la voz de la colombiana Pedrina tiene poco de robótica, la misma que vuelve a colaborar en la muy tecno “No me falta nada”. Los venezolanos Algodón egipcio entonan una balada con sones electrónicos que lleva por título “Vórtice Karman”. Cuando llega el turno de la peruana Pamela Rodríguez el medio tiempo de “Enredados en mis dedos” vuelven a envolvernos en una calidez vocal muy preciosista. Ya tenemos insertado el Zumba que zumba que el dúo argentino Weste entonan en el muy retro setentero “Las llaves del juego”. La dj, cantante, compositora, DJ, feminista y humanista mexicana Marcela Viejo nos entrega una balada muy años 80 en “Amor sin O”. El final del mismo llega con una “Tormenta tropical” que nos regala la colombiana Montañera donde, aparte de su etapa en solitario, también participa en las bandas Suricato y el electro-pop de Ságan.

Estamos, por tanto, ante un elepé con múltiples voces, estilos, pero siempre desde la elegancia y las composiciones bien estructuradas, sonóricamente hablando, de este par de monstruos creativos que son Banin y Florent. Disco pretérito para acompañarnos en la tan ansiada nueva, nueva normalidad y que sirva como fondo a alguna fiesta chill-out de las que tanto se estilan en las piscinas de los amigos en temporada normal.

Escucha Los Pilotos – Alianza Atlántica